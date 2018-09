Torneio de futevôlei tem início nesta sexta ao lado do Gime

Andradina

O Governo de Andradina através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude realiza a abertura do 2º Torneio Municipal de Futevôlei na próxima sexta-feira (21) na quadra ao lado do ginásio municipal “Agenor Francisco da Cunha”, o Gime, a partir das 18h.

Participação as duplas Leandro/Dantas, Márcio R./Dodô, Crêa/Adauto, Biel/Gilberto, Mega/Lilique, Vini/Diogo, Sinval/Paulinho, Alan/Washington, Miller/Bruno e Romarinho/Alexandre.

Antes das partidas de abertura acontece um jogo de vôlei adaptado do CCI (centro de Convivência do Idoso).

De acordo com o secretário de Esporte, Manoel Messias de Almeida, esta é mais uma competição que tem por objetivo incentivar a prática de todas as modalidades esportivas no município. “O torneio marcará a estréia da iluminação da quadra, e convidados a todos a prestigiarem”.

