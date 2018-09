TRABALHO FLEXÍVEL: O BENEFÍCIO MAIS PROCURADO POR PAIS QUE TRABALHAM

Uma nova pesquisa da provedora de espaços de trabalho Regus revela que, cada vez mais, os pais vão exigir opções de trabalho flexível dos empregadores para que possam passar mais tempo com suas famílias. A pesquisa constatou que 85% dos pais que trabalham fora abririam mão de outros benefícios pelo trabalho flexível, sendo que 81% dos entrevistados acreditam que o principal benefício é um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.

O espaço de trabalho flexível, às vezes chamado de coworking, oferece a trabalhadores autônomos e funcionários de empresas um espaço para trabalhar, sem ir ao escritório ou ficar em casa, onde estão sujeitos a distrações. O crescimento do espaço de trabalho flexível significa que as pessoas têm cada vez mais acesso a esses locais, não importa onde estejam.

Essa acessibilidade é um benefício importante do uso de um espaço de trabalho flexível, oferecendo aos usuários a possibilidade de eliminar o tempo de deslocamento e de trabalhar mais perto de casa. De acordo com a pesquisa da Regus com pais que trabalham, o tempo economizado no deslocamento seria usado para ficar com a família (71%) e para dedicar a si mesmo, como tomar um banho longo ou encontrar amigos (38%).

Os empregadores devem ter em mente que opções de trabalho flexível são uma das principais prioridades dos pais que estão empregados: 96% dos entrevistados afirmam que trabalhariam para um empregador que fornecesse trabalho flexível como parte de um pacote de benefícios, e 74% dizem que estariam dispostos a aceitar outro emprego se tivessem opções de vários locais de trabalho.

“O ritmo do trabalho moderno pode dificultar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para todo mundo, mas os pais têm uma luta ainda mais árdua para que a família e a carreira existam em harmonia. Os espaços de trabalho flexível são uma solução para os pais, pois reduzem o tempo de deslocamento e permitem jornadas flexíveis que se ajustem aos compromissos pessoais. O número de pais que demonstram interesse nos benefícios do trabalho flexível está aumentando. Assim, os empregadores devem esperar que mais pais trabalhadores solicitem esse benefício ao procurar um novo cargo”, afirma Tiago Alves, CEO da Regus e do SPACES no Brasil.

A pesquisa foi respondida por 2.525 pessoas de 48 países, incluindo o Brasil, em junho de 2018.

Dicas para conseguir um trabalho flexível

Ter um trabalho flexível pode significar uma grande diferença na qualidade de vida dos pais, e a Regus dá dicas para quem deseja essa mudança:

Negocie com seu empregador: Convencer seu empregador a oferecer trabalho flexível não precisa ser um problema, mesmo que isso ainda não seja uma opção no seu local de trabalho. Veja se você pode trocar um benefício que não usa pela opção de flexibilidade ou elaborar um novo cronograma. Por exemplo, pais que trabalham relataram que estão dispostos a trabalhar durante o horário do almoço (85%) ou abrir mão de outros benefícios, como uma associação a uma academia de ginástica (85%), em prol do trabalho flexível.

Pense de maneira criativa sobre sua localização: O tempo de deslocamento não significa necessariamente o tempo gasto para ir da porta da sua casa até o escritório. Com espaços flexíveis e de coworking em mais locais do que nunca, pense se é melhor para você estar perto de uma escola ou creche, ou perto de um cliente em vez de seu escritório principal. O trabalho flexível pode tornar essa mudança possível.

Acabe com o presenteísmo: O espaço de trabalho flexível está relacionado a uma nova era de trabalho que, graças às novas tecnologias, permite que trabalhadores adotem a flexibilidade. Para muitos pais, uma jornada das 9h às 17h não corresponde à de seu filho. Para tirar o máximo proveito do trabalho flexível, veja se consegue adaptar a sua agenda, começando e terminando a jornada mais tarde, ou começando e terminando mais cedo. Ou jogue a agenda pela janela e foque na entrega de resultados.

Flexibilize seu trabalho: Não pode mudar para o trabalho flexível em tempo integral? Veja se é possível ter uma opção disponível para um caso de emergência, como um problema com a babá ou um cronograma apertado. Assim você não usa o espaço de trabalho flexível todos os dias, mas sabe que, quando necessário, você pode contar com isso.

