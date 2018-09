Empresa de engenharia inova em modelo de representação comercial

Com vagas ilimitadas e para todo o território brasileiro, cargo permite atuação em horário flexível com remuneração de 10% sobre o valor dos contratos fechados

Com a proposta de inovar no modelo de representação comercial, EGTX, empresa de engenharia especializada na regularização fundiária e desembargo, anuncia vagas ilimitadas para atuação em todo o país. O diferencial está na atuação 100% remota, através da plataforma online da empresa. Os interessados nas posições têm a abertura de formar uma rede de contatos e trabalhar de acordo com as diferentes demandas do mercado em serviços com atuação da EGTX, como projetos de engenharia civil, ambiental, segurança no trabalho e eSocial (Sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas).

De acordo com Wilfredo Bispo, diretor da EGTX, os cargos de representante comercial da empresa abrem uma possibilidade de renda extra aos interessados por compreender horários flexíveis. “Inserimos o cargo de representante comercial, pois precisamos de colaboradores espalhados em todas as regiões do Brasil. Queremos oferecer uma nova oportunidade para rendimento extra de modo que o interessado faça o seu próprio horário de trabalho”, comenta. De mês em mês, alguns setores da economia brasileira demitem milhares de pessoas. No Brasil, mais de 12,9 milhões de pessoas estão desempregadas, segundo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Atualmente, a companhia já conta com 170 representantes atuando neste modelo em diversos estados como Pará, Minas Gerais, Bahia, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro entre outros. A função do representante comercial EGTX compreende atividades voltadas para o foco principal da empresa, entre elas: visita aos clientes, divulgação dos serviços realizados pela EGTX, organizar reuniões com clientes, apoio no fechamento do contrato e auxílio em dúvidas. A remuneração é atrelada a 10% do valor do contrato com o cliente.

Para se tornar representante da EGTX, o primeiro passo é preencher um cadastro pelo site www.egtx.com.br/trabalhe-conosco/. Após o primeiro contato, o setor de Recursos Humanos da empresa entrará em contato para tirar todas as dúvidas. Os novos representantes recebem treinamento online de engenheiros, advogados e especialistas das áreas rurais e urbanas para dar início ao trabalho.

Sobre a EGTX

A empresa EGTX com sede no Paraná através do trabalho de seus técnicos (advogados, engenheiros civis e ambientais, topógrafos e geógrafos) e com auxílio de representantes comerciais espalhados em todo Brasil auxilia os produtores rurais a regularizarem suas propriedades de forma legal e mais rápida além de elaborar projetos de financiamentos.

