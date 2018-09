Celebre o Dia do Sorvete com milk-shake de chocolate com chantilly

Foto Divulgação: Arno

O Dia Nacional do Sorvete, comemorado em 23 de setembro, data próxima à chegada da primavera, marca também o início do aumento das temperaturas. Aproveite a ocasião para saborear um milk-shake delicioso de chocolate com chantilly, uma receita especial cedida pela Arno! Confira abaixo.

Ingredientes

4 xícaras (chá) de sorvete de chocolate

1 xícara (chá) de leite

calda de chocolate:

200 g de chocolate meio amargo

100 ml de leite integral

Chantilly

1 xícara (chá) de creme de leite fresco gelado

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

Farofa

2 xícaras (chá) de castanhas-do-pará

½ xícara (chá) de açúcar refinado

¼ xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de leite Ninho

Preparação

Farofa

Prepare as castanhas caramelizadas: na panela Rochedo, coloque o açúcar e a água. Antes de levar ao fogo, mexa bem para que água e açúcar se misturem. Leve ao fogo médio e não mexa mais (para não cristalizar). Deixe cozinhando até formar uma calda levemente dourada.

Despeje o caramelo sobre as castanhas em uma travessa untada com um pouco de óleo. Deixe esfriar para endurecer.

Coloque a faca cimitarra no Multichef e processe as castanhas caramelizadas com os outros ingredientes.

Calda de chocolate

Coloque a faca cimitarra no Multichef e processe o chocolate até ficar em pequenos pedaços.

Coloque em um recipiente, ferva o leite e despeje sobre o chocolate. Espere um minuto e misture bem até o chocolate ficar totalmente derretido.

Chantilly

Coloque o disco emulsificador no Multichef e bata na velocidade 1 o creme de leite, a baunilha e o açúcar até formar o chantilly (não demora muito, cuidado para não passar do ponto). Reserve na geladeira.

Milk-shake

Coloque o copo de liquidificador no Multichef e bata o sorvete e o leite até que esteja homogêneo.

Despeje o milk-shake em taças e decore com o chantilly, a farofa e a calda.

DICA:

As castanhas-do-pará podem ser substituídas por amêndoas, nozes, castanhas-de-caju e amendoins.

Rendimento: 4 unidades

Tempo de preparação: 50 minutos

Tempo de cozedura: 15 minutos

Equipamento usado: processador Multichef e panelas Rochedo.

* Receita cedida pela Arno.

Site: www.arno.com.br

Facebook: ArnoOficial

YouTube: www.youtube.com/user/arnooficial

SAC (11) 2060-9777