Dia da Luta da Pessoa com Deficiência (21/9): Programa Recomeço é oportunidade para mercado de trabalho mais inclusivo

No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data chama a atenção para a importância da discussão de políticas públicas que busquem a inclusão das pessoas com deficiência, uma expressiva parte da população do Brasil. Um dos maiores desafios para essas pessoas continua sendo o acesso ao mercado de trabalho. Pensando nisso, a Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, criou o Programa Recomeço com objetivo de apoiar na ressocialização de seus beneficiários, vítimas de acidentes de trânsito que ficaram com algum tipo de sequela permanente.

A iniciativa atua em duas frentes. Na primeira delas, uma Plataforma Digital (www.seguradoralider.com.br/recomeco) permite a oferta de vagas voltadas para pessoas com deficiência por empresas parceiras. Até o momento, 20 companhias já estão com oportunidades abertas no portal. Além disso, os beneficiários cadastrados no banco de dados do DPVAT podem participar de cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional.

Neste mês, 17 beneficiários participaram da primeira turma do Programa Recomeço e receberam os certificados da capacitação. Em parceria com a Escola Nacional de Seguro, no Rio de Janeiro, eles tiveram aulas sobre temas como atendimento ao cliente; língua portuguesa; orientação profissional; matemática financeira e informática básica. A próxima turma acontecerá no estado de São Paulo e a ideia é levar a iniciativa para outros estados a partir de 2019.

“Sabemos que menos de 1% das pessoas com deficiência estão inseridas hoje no mercado de trabalho. Por outro lado, a cada ano temos mais vítimas de acidentes de trânsito que passam a conviver com algum tipo de invalidez. Com o Recomeço, o Seguro DPVAT reforça o seu caráter social. Nossa missão não está restrita ao pagamento de indenizações e o programa contribuiu para a construção de um mercado de trabalho mais inclusivo”, afirma o afirma Ismar Tôrres, presidente da Seguradora Líder.

Dados da Seguradora Líder mostram que, todos os anos, milhares de pessoas ficam inválidas em consequência de acidentes de trânsito. Somente em 2017, foram pagas mais de 383 mil indenizações pelo Seguro DPVAT, das quais, mais de 280 mil para pessoas que passaram a conviver com algum tipo de sequela permanente. Nos últimos 10 anos, esse número chega a 3,1 milhões de pessoas.

Os dados também revelam uma realidade preocupante: jovens na faixa etária economicamente ativa, de 18 a 34 anos, são os mais atingidos e representam um total de 49% dos acidentados. Pessoas que deveriam estar no mercado de trabalho produzindo e movimentando a economia.

Para fazer parte do banco de dados do Recomeço e acompanhar a abertura das vagas de emprego é preciso realizar o cadastramento do currículo no Portal (www.seguradoralider.com.br/recomeco). Vale lembrar que apenas beneficiários do Seguro DPVAT terão acesso às vagas. A plataforma segue disponível para oferta de oportunidades de qualquer empresa que queira participar. Basta fazer o cadastro pelo e-mail recomeco@seguradoralider.com.br.

Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das principais fontes para dados relacionados a acidentes de trânsito. No site www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o Seguro DPVAT e estatísticas.

