Instituto CCR e CCR ViaOeste apresentam Teatro a Bordo em Santana de Parnaíba

Sol e teatro a bordo de um contêiner. Essa foi a forma que um grupo de artistas de Santos (SP) escolheu para levar seus espetáculos pelo país: um palco itinerante iluminado com a energia do sol. O Teatro a Bordo é o primeiro teatro móvel solar do Brasil, que estaciona em Santana de Parnaíba com a apresentação do Instituto CCR e apoio da CCR ViaOeste, empresa que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, nos dias 19 e 20 de setembro, no Estacionamento do Parque Municipal São Pedro, com a parceria da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba. Durante os espetáculos, o Teatro a Bordo realizará atividades gratuitas (ver abaixo), como oficinas educativas, visitas às escolas, cortejos, peças de teatro e apresentações de artistas locais. O projeto tem dez anos de estrada e foi visto por mais de 400 mil espectadores em aproximadamente 200 cidades brasileiras. Inspirados nas trupes da commedia dell’arte que cruzavam a Europa entre os séculos XV e XVIII em carroças e, muitas vezes, criavam efeitos de luz em seus espetáculos com o sol refletido em espelhos, o Teatro a Bordo utiliza a tecnologia atual para dar vida às histórias. Aliando arte e sustentabilidade, o projeto utiliza desde 2015 a eletricidade solar para iluminar seus espetáculos, contando com um sistema fotovoltaico projetado para a captação solar no teto do seu contêiner-palco. Sergio Ribeiro, gestor de Comunicação e Relações Institucionais da CCR ViaOeste, destaca que o diferencial do Teatro a Bordo é conseguir unir cultura e sustentabilidade de maneira lúdica e atrativa. “Acreditamos que o despertar e participar da Cultura é um dos principais caminhos para a construção e fortalecimento da cidadania”, explica o gestor. O projeto Teatro a Bordo – De Sol a Sol é apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto CCR e tem o patrocínio da CCR ViaOeste, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, em uma realização da BERTHI Produção e Arte e apoio local das Prefeituras Municipais. Programação O Teatro a Bordo oferece programação diversificada: personagens da tradição oral brasileira, músicas do cancioneiro popular, gagues de palhaços, interação com o público em oficinas educativas e valorização da cultura local com os artistas da cidade, além de trazer a mensagem da sustentabilidade como um compromisso de todos. As atividades não se restringem apenas ao local onde o contêiner-teatro estaciona. Assim como faz o circo em sua chegança, os artistas realizam cortejos pela cidade e intervenções nas escolas públicas um dia antes, com brincadeiras e informações sobre a programação. Depois, o contêiner se transforma em palco para as apresentações gratuitas e abertas ao público. Programação livre para todas as idades. Confira! SANTANA DE PARNAÍBA/SP Local:ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL CIDADE SÃO PEDRO – BAIRRO CIDADE SÃO PEDRO Gratuito DIA 19 de setembro – quarta-feira (A chegança dos artistas) 9h00 às 16h00 – CORTEJO DE CHEGANÇA DOS ARTISTAS NAS ESCOLAS DO BAIRRO 15h00 – OFICINA “CONFECÇÃO DE BONECOS BRINCANTES” 17H00 – CORTEJO DE CHEGANÇA DOS ARTISTAS NO LOCAL DIA 20 de setembro – quinta-feira (As apresentações na praça) 10h00 – OFICINA “CONFECÇÃO DE BONECOS BRINCANTES” 15h00 – TEATRO – “SESSÃO SOLENE: A PRINCESA E O GIGANTE” 18h00 – APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS DA CIDADE 19h00 – VÍDEO “SESSÃO DE CURTAS-METRAGENS” 19h30 – TEATRO “DE SOL A SOL” Sinopses: CORTEJO DE CHEGANÇA A Caravana Teatro a Bordo se reúne na praça da cidade com sua trupe de artistas e faz um cortejo pelas escolas e ruas da cidade para convidar o público a participar das jornadas de atividades gratuitas. BONECOS BRINCANTES Oficina Educativa. Duração de 60min. De maneira descontraída e para todos os públicos, os oficineiros ensinam como fazer um boneco brincante de forma artesanal, utilizando materiais recicláveis como papelão, tampinhas de garrafa plástica, além de cordas e tecidos. Ao final, uma história coletiva com os bonecos confeccionados será criada e encenada junto a todos os participantes da oficina. Com Edivaldo Costa, Juliana Lima e Cida Cunha. SESSÃO SOLENE: A PRINCESA E O GIGANTE Espetáculo de Teatro. Duração de 40min. Dois amigos divertem a plateia com fatos e personagens do imaginário popular e contam a saga de uma princesa que encontrou um gigante. Com Douglas Zanovelli e Leo Porto. DE SOL A SOL Espetáculo de teatro. Duração de 60min. Em um misto de ficção e realidade, De Sol a Sol conta as aventuras vividas por uma trupe de artistas a bordo de seu contêiner, traçando rotas por terras, trilhos e mares. Com Douglas Zanovelli, Edivaldo Costa, Juliana Lima e Leo Porto. Informações sobre o projeto: www.teatroabordo.com.br