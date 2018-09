Rumo destaca redução de emissões em Relatório de Sustentabilidade

Em 2017, a concessionária de ferrovias aumentou a eficiência operacional e ao mesmo tempo diminuiu os impactos ambientais de suas operações no País.

A Rumo lança neste mês o seu Relatório de Sustentabilidade 2017, documento público que informa o desempenho financeiro e ações realizadas nas áreas ambientais e sociais entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado. Este é segundo ano consecutivo em que a maior operadora logística com base ferroviária independente do Brasil e América Latina publica o relatório. Entre as diversas ações apresentadas no documento, destaca-se os resultados obtidos na gestão climática: em 2017, a emissão de gases de efeito estufa (GEE) gerados pelo transporte de cargas foi reduzido em 9% em relação ao ano anterior.

Para calcular a redução, a Companhia dividiu o total de emissões diretas de GEE no ano passado pelo total transportado de toneladas por quilômetro útil (TKU) em 2017. A divisão foi de 959.167 toneladas de CO 2 equivalente (tCO 2 e) por 49,7 bilhões de TKU carregados pelos trilhos da companhia no ano passado. O resultado de 18,83 ficou 9% abaixo do registrado em 2016 (20,60), e 13% menor do que o valor de 2015 (21,65).

A Gestão GEE ganhou mais relevância em 2017, quando a Companhia desenvolveu uma ferramenta de contabilização contínua das emissões com o apoio de uma consultoria. O novo equipamento permitiu gerar relatórios de forma rápida, e também a análise de eficiência operacional em conjunto com o desempenho das emissões GEE. Os resultados passaram a ter uma validação anual por uma consultoria independente.

“Foi possível observar a redução de 23% das emissões específicas de 2017 em relação a 2010. Esse resultado foi obtido mesmo com o aumento de produtividade em 32% por conta de investimentos em novos equipamentos e tecnologias de baixas emissões”, afirma Mauricio Mello, coordenador de conformidade e gestão ambiental da Rumo.

“Neste ano, passamos a reportar esses resultados à Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional que mantém um sistema global de informações ambientais”, diz Ricardo Lewin, VP financeiro e de relações com investidores da Rumo. “O CDP é consultado por investidores, empresas e governos. Tal decisão foi tomada porque a Rumo entende a importância da transparência nas informações para o mercado”.

Outros destaques do Relatório de Sustentabilidade

Produzido com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), o relatório também reúne contribuições dos principais stakeholders da Rumo (entre eles, a liderança da Companhia), que identificaram os temas de maior importância para a gestão da operadora. Desse modo, as mais de 80 páginas do documento trazem assuntos como: modelo de gestão e governança; segurança e saúde ocupacional; gestão de terceiros e relacionamento com comunidades e governo.

O documento reúne ainda detalhes sobre o Código de Conduta, Política Anticorrupção, Gestão de Riscos, Indicadores de Estratégia e Desempenho, além de informações sobre o plano de investimentos da Companhia e os benefícios decorrentes da renovação antecipada da concessão da Malha Paulista. Após análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o processo foi encaminhado para o Tribunal de Contas da União (TCU).

O Relatório de Sustentabilidade 2017 está disponível para download no site de Relações com Investidores da Rumo, no endereço http://ri.rumolog.com/ptb/relatorios-anuais/2018

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora logística com base ferroviária independente do Brasil e América Latina. A Companhia tem mais de 12 mil quilômetros de trilhos formados por quatro concessões em seis estados: São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com mil locomotivas e 25 mil vagões, a empresa oferece uma gama completa de serviços interligando centros de produção, polos consumidores e portos marítimos.

