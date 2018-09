“Criamos 54 escolas em tempo integral”, diz Azambuja sobre gestão

Ele foi o terceiro a participar da Rodada de Entrevistas do Correio do Estado

20 SET 2018 – Por LEANDRO ABREU – 11h:03 – Correio do Estado

Candidato à reeleição para o governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), prometeu ampliar o número de escolas em tempo integral na Rede Estadual de Ensino. Ele foi o terceiro a participar da Rodada de Entrevistas do Correio do Estado com os candidatos a vaga do Executivo estadual.

“Fomos um dos poucos estados que cresceu nas notas do IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. A média nacional a maioria não cresceu, mas educação é um todo. Estamos há três anos e nove meses governando e temos o melhor salário de professor do Brasil. Foram 244 reformas e melhorias em escolas, ampliamos e melhoramos a acessibilidade. Temos o programa de formação continuada para valorizar os professores, entregamos kits, uniformes, ampliamos recursos da merenda. E por fim, criamos 54 escolas em tempo integral. Antes não tinha nenhuma”, detalhou o candidato.

Sem definir quantas escolas devem passar a ser integral das 366 presentes da rede de ensino, Azambuja afirmou que não devem ser construídas novas unidades. “Tem diminuído o número de alunos, então não precisa construir novas escolas. Temos que manter, estamos no caminho certo. Se com 54 escolas em tempo integral tivemos melhor desempenho, significa que estamos no caminho certo”, completou.

RODADA DE ENTREVISTAS

Começou nesta terça-feira (18) a Rodada de Entrevistas do Correio do Estado com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Com a ordem das sabatinas tendo sido definida por sorteio, o estreante foi candidato Juiz Odilon de Oliveira (PDT), seguido de Humberto Amaducci (PT). Tudo é publicado nas redes sociais (Youtube – correioestado, Facebook – @correiodoestado e Instagram @correioestado), em parceria com a Rádio Mega 94 (Facebook – @mega94fm).

As entrevistas tem 40 minutos cronometrados de forma corrida e sem intervalos. O candidato terá direito a uma apresentação de um minuto e, em seguida, responderá a 12 perguntas, sendo seis delas consideradas livres, baseadas em reportagens sobre Mato Grosso do Sul já publicadas pelo Correio do Estado; quatro baseadas no plano de governo do candidato; e duas encaminhadas por internautas, que serão selecionadas por sorteio.

A iniciativa tem objetivo de atender ao interesse da população em conhecer melhor cada plano de governo, atuando na interlocução de eleitores e representantes das coligações partidárias.

Após Odilon, Amaducci e Azambuja, os candidatos que vão participar da rodada de entrevistas serão: Marcelo Bluma (PV) no dia 21, Junior Mochi (MDB) no dia 24 e João Alfredo (PSOL) no dia 25.

Com a proposta da Rodada de Entrevistas, a equipe jornalística do Correio do Estado convida os leitores e internautas a participarem pelo e-mail: eleicoes2018@correiodoestado.com.br ou no WhatsApp: (67) 9-9922-6705, com o assunto: “Pergunte aos Candidatos ao Governo do Estado”.

As perguntas podem ser enviadas pelas redes sociais do Correio do Estado, pelo Facebook e Instagram (@CorreiodoEstado). Elas deverão conter o nome do leitor e para qual candidato o questionamento será feito. É importante destacar que textos contendo qualquer tipo de ofensas serão excluídos.

Confira na íntegra a entrevista com Reinaldo Azambuja: