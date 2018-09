Operação na fronteira flagra carregamento de maconha e moto roubada

Moto roubada que foi recuperada por equipe da PRF (Foto: Divulgação)

O primeiro dia da Operação Fronteira Segura – desencadeada pelas Forças Federais (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro) – aprendeu um novo carregamento de maconha, além de uma moto roubada, na tarde desta quinta-feira (20).

A apreensão da droga aconteceu no posto Capeí, localizado na rodovia BR-463, em Ponta Porã – a 323 quilômetros da Capital. A droga estava escondida em compartimentos ocultos de um veículo Volkswagen Gol, conduzido por um jovem de 23 anos, natural do município de Rondonópolis, no interior do Mato Grosso.

Aos policiais, o motorista afirmou que receberia R$ 8 mil para entregar em Campo Grande, onde o entorpecente seria distribuído em bocas de fumo do Jardim Nova Lima. A droga ainda não foi pesada, não sendo possível afirmar a quantidade apreendida.

Já a motocicleta roubada foi recuperada próximo a ponte do Rio Dourados, na BR-163, entre Dourados e Caarapó. Segundo informações policiais, ao avistar a equipe da PRF, o condutor acelerou para fugir e acabou descendo um barranco, que termina em um brejo.

A moto, modelo Yamaha Fazer 250, com placas de Dourados, havia sido roubada no próprio município de origem. Após abandonar o veículo, o suspeito correu em direção ao matagal e equipes policiais ainda fazem buscas na região para encontra-lo.

Operação – A ação, que deve durar aproximadamente 10 dias, segundo assessoria de comunicação da PF, busca combater o tráfico de droga e de armas ao longo de toda a fronteira sudoeste de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.