Brasil Game Show terá arena free-to-play de 500m² com mais de 100 estações para o público jogar PlayerUnknown’s Battlegrounds

Espaço dedicado a um dos games de maior sucesso da atualidade será criado pela PUBG Corp, empresa responsável pelo jogo, que estreia na BGS como patrocinadora ouro do evento

São Paulo, 20 de setembro de 2018 – Fãs de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), recordista de vendas e grande pioneiro do gênero battle royale, têm um motivo mais do que especial para irem à 11ª edição da Brasil Game Show, que será realizada entre 10 e 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Pela primeira vez na maior feira de games da América Latina, os gamers terão à disposição uma arena aberta ao público de 500 m² e com mais de 100 estações de jogos exclusivas de PUBG, entre PC e mobile. A atração será comandada pela PUBG Corp, estúdio responsável pelo título e que estreia na Brasil Game Show como patrocinadora ouro.

“Será incrível ver uma arena com mais de 100 estações rodando o jogo, que traz justamente um cenário em que diversos competidores precisam batalhar até que reste apenas uma equipe, a grande vencedora. Certamente será um dos espaços mais concorridos da feira”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

11ª edição da Brasil Game Show: a maior de todos os tempos

Com mais de 320 estandes, o maior número de todas as edições do evento, os grandes jogos do ano, eletrizantes competições de eSports e a presença de personalidades da indústria de jogos eletrônicos, a 11ª edição da Brasil Game Show tem todos os ingredientes para alcançar o “next level” e ser a melhor de todos os tempos. Já estão confirmados para o evento: Rod Fergusson, produtor do aclamado Gears of War; Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra e uma das figuras mais respeitadas da produção musical para videogames; Fumito Ueda, criador dos aclamados jogos Shadow of the Colossus, Ico e The Last Guardian; Charles Martinet, dublador de Mario, famoso personagem da Nintendo; Nolan Bushnell, criador do Atari; Daniel Pesina, intérprete de diversos personagens icônicos de Mortal Kombat; Horward Scott, desenvolvedor do game E.T. the Extra-Terrestrial; Katsuhiro Harada, diretor de Tekken e de Soul Calibur, ambas importantes séries de jogos de luta; Michiteru Okabe, produtor sênior de Devil May Cry 5, e Yoshiaki Hirabayashi, produtor de Resident Evil.

Ingressos do 9º lote poderão ser adquiridos até 25/9 com 13% de desconto

Até 25/9 é possível adquirir ingressos do 9º lote com descontos que chegam a 13% em relação aos valores do lote final. A meia-entrada do ingresso individual para um dia de evento custa R$ 95,00 e o passaporte para os quatro dias de evento abertos ao público sai por R$ 285,00. Adquirindo o passaporte, um dia de evento sairá de graça. Outra novidade da 11ª edição é o ingresso Fast Pass, que permite ao visitante entrar uma hora antes da abertura oficial nos dias abertos ao público, e custa R$190, a meia-entrada.

Têm direito ao benefício da meia-entrada aqueles que doarem 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.

Todas as notícias sobre a Brasil Game Show podem ser vistas em: http://www.brasilgameshow.com.br/ .

Serviço – BGS 2018

Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h

Ingressos (nono lote) – até 25/9

Individual (meia-entrada) – R$ 95 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público – 11, 12, 13 ou 14 de outubro)

Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$190 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para o público – 11, 12, 13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral)

Passaporte (meia-entrada) – R$ 285 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11, 12, 13 e 14 de outubro)

Premium – R$ 599 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e business – 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro)

Sobre a Brasil Game Show – realizada pela primeira vez em 2009 na capital carioca como Rio Game Show, a BGS está a caminho de sua 11ª edição. Em 2018, a maior feira de games da América Latina será realizada de 10 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.