Siluets Estética desenvolve novas técnicas de Drenagem Linfática e Massagem Modeladora

Pesquisa realizada pelo CPT da Siluets oferece novo protocolo que otimiza os métodos já conhecidos

Os tratamentos que combatem o inchaço e reduzem as medidas são os mais procurados para quem quer ficar com o corpo em dia. A Drenagem Linfática e a Massagem Modeladora, opções mais conhecidas hoje no mercado, atendem essa necessidade de diminuir medidas, além de favorecer a diminuição da retenção de líquidos que as mulheres tanto desejam.

Mas, não contente com os métodos manuais já oferecidos pelo setor da beleza, a Siluets Estética, maior rede de clínica de estética do Brasil, desenvolve novas técnicas para otimizar a Drenagem Linfática, que melhora e facilita a circulação e ajuda a liberar substâncias não necessárias do corpo. Já a Massagem Modeladora, terapia que visa a redução de medidas localizadas, auxilia na melhora do contorno corporal, através do aumento do metabolismo local, promovido pela associação de dermocosméticos de ação lipolítica e manobras manuais com efeito ativador.

A rede que está em constante desenvolvimento e atualização, realizou pesquisas com 90 mulheres (foram distribuídas em 3 grupos, 30 em cada grupo), por meio do CPT – Centro de Pesquisa e Treinamento da Siluets. Realizadas com as voluntárias de diferentes biotipos, as entrevistas foram feitas em um período de 90 dias visando medir o índice de satisfação de cada uma após iniciarem o novo tratamento de terapias manuais intensificadas.

“Ao longo das pesquisas, foi observado que a mulher brasileira preza pela terapia manual mais intensa, pois, assim acredita que alcançará o resultado esperado com maior eficácia. Por essa necessidade, intensificamos as manobras sugerindo um movimento com maior precisão oferecendo o que esse público busca: modelagem corporal eficiente e resultados consistentes”, explica a Dra. Aline Olivetto, Fisioterapeuta Dermato-Funcional e Coordenadora do CPT da Siluets.

O que mudou:

Para a otimização de resultados da Massagem Modeladora, são associados dermocosméticos de ação lipolítica, com ativos que auxiliam na descompactação e redução da gordura localizada, são aplicados movimentos vigorosos, de intensidade necessária à estimulação da microcirculação sanguínea local e periférica, através de uma série de repetições de movimentos que permitem uma maior remodelagem corporal, conseguimos unir um maior número de técnicas manuais que favorecem esta remodelagem. Já na Drenagem Linfática Manual, inovamos através da utilização da técnica de Ganância, fisioterapeuta argentino criador do método Ganância que utiliza a variação de manobras pertencentes ao método Leduc e ao método Vodder, além de manobras próprias do método.

Na Siluets, as sessões podem ser realizadas até 3x na semana, com intervalo de 48 hs entre as sessões, e a quantidade mínima varia de acordo com a necessidade de cada cliente, normalmente deve ser indicado o mínimo de dez sessões para obtenção de resultados consistentes, mas esse tempo e número de sessões é variável mediante o metabolismo e o estilo de vida de cada indivíduo.

Para saber mais sobre as novas técnicas, acesse: www.siluets.com.br

Sobre a Siluets Estética:

A Siluets é líder no segmento de estética, com mais de 100 unidades em todo o Brasil. Com seis anos de existência, a marca reúne em suas clínicas um ambiente contemporâneo, um cardápio de cuidados estéticos faciais e corporais com foco em inovação, resultados e equipamentos de alta tecnologia. Seus profissionais são treinados constantemente, segundo os protocolos da marca. Os métodos são exclusivos, criados pela equipe técnica do Centro de Pesquisa e Treinamento da rede. Com mais de 40 tratamentos estéticos e mais de um milhão clientes atendidos, a Siluets é uma empresa brasileira que leva em seu DNA a inovação e a excelência dos padrões europeus, fatores que tornaram a marca reconhecida no mercado nacional.

