Bárbara Neves fecha o desfile da Tribo Jeans no Goiânia Fashion Week

Goiânia, (GO) – Campeã brasileira de Enduro FIM, a piloto de motocicleta Bárbara Neves foi do ambiente off-road à passarela do Goiânia Fashion Week na noite desta quarta-feira (19). Ela fechou o desfile da Tribo Jeans, marca de vestuário que é patrocinadora da atleta há um ano, sendo que a apresentadora do SBT Helen Ganzarolli foi a primeira a entrar na passarela. O 13º Goiânia Fashion Week reuniu 60 marcas de diversos segmentos e teve como palco o Império Boullevard, na capital goiana. O público lotou as cadeiras para conferir a nova coleção da Tribo Jeans, marcada por muita cor e peças cheias de personalidade. “Foi uma experiência incrível. Quando comecei a andar de moto, nunca imaginei poder ter esse contato com o mundo da moda”, contou Bárbara, de 18 anos. “Foi muito bacana observar o trabalho dos modelos, muitos desfilam para várias marcas e ficam na maior correria nos bastidores. Até parece quando eu estou competindo, porque tenho que cumprir os horários e estar sempre com tudo pronto para acelerar”, continuou. Apesar de competir na terra e na lama, a piloto sempre cuidou do visual. Ela adora maquiagem, arrumar o cabelo e estar ligada nas tendências da moda. “Há um ano, quando teve início o patrocínio, eu comecei a fotografar para as mídias sociais da Tribo Jeans. Eu também já fotografei para o catálogo de roupas off-road da ASW, outro patrocinador meu. É muito bacana tirar o capacete e fazer esses trabalhos, depois de tanta lama e poeira eu adoro me sentir bonita e bem arrumada, como qualquer mulher”, finalizou Bárbara. A piloto Bárbara Neves é patrocinada por ASW, Rinaldi, BMS, Honda Motobel, AVTEC, RFIX, Foco Racing, MRPro, Edgers, Barbantech, Detmol, Proesporte, Castrol e Tribo Jeans.