DIA MUNDIAL DA RETINA ALERTA SOBRE AS COMPLICAÇÕES DO DIABETES

A Retinopatia Diabética é uma das mais frequentes complicações do diabetes

São Paulo, 21 de setembro do ano 2018 – O próximo dia 29 marca o dia internacional da Retina, que alerta à população sobre as doenças relacionadas à essa região do olho e que atinge mais de 3 milhões de pessoas no Brasil.

A Retina Brasil – associação formada por pacientes doenças ligadas à retina – alerta para a Retinopatia Diabética uma das frequentes complicações que os diabéticos possuem. A doença resulta das alterações de vasos sanguíneos, que causam má circulação na retina. O resultado é a perda da nitidez da visão que pode progredir até a cegueira.

Os sintomas variam conforme o estágio da doença, mas os mais frequentes são: visão borrada, percepção de pequenas “moscas” voando, flashes e perda repentina da visão. Uma das principais complicações da Retinopatia Diabética é o Edema Macular Diabético, principal causa de cegueira entre a população ativa.

Prevenção

Exames anuais com o oftalmologista nos dois tipos de diabetes (1 e 2) devem ser feitos pelos pacientes e são a melhor e mais importante forma da doença ser identificada em fase inicial e ser tratada com sucesso.Por isso, se você é diabético, sempre consulte seu oftalmologista e fique ligado no Dia Mundial da Retina, marcado para o dia 29 deste mês!

