Solteira, Gisele Fraga desabafa sobre traições em seus últimos relacionamentos: “A gente cansa”

Nesta quinta-feira (20) a apresentadora Daniela Albuquerque recebe no palco do ‘Sensacional’ a atriz Gisele Fraga. Famosa nos anos 1980 após participar do concurso ‘Garota do Fantástico’, ela relembra momentos da carreira, detalha sua infância ao lado dos irmãos e desabafa sobre as decepções em seus dois últimos relacionamentos.

“A única coisa que realmente me magoou muito foram as duas formas que terminaram meus últimos dois relacionamentos. (…) [Acabaram] por traição, por mentira, por desrespeito”, conta a atriz, revelando que não conseguiu perdoar os ex-parceiros. “Eu não, acho muito difícil. Eu tenho uma personalidade muito forte. Posso ser uma pessoa doce sempre quando quero e ser querida, e enfim, sou muito dada para amizade, para relacionamentos com as pessoas que eu gosto, principalmente tratando-se de amor, de namorado. Eu tenho essa personalidade, então eu não consigo conviver depois, não dá”.

Questionada sobre o momento em que descobriu as traições, ela recorda: “Eu acho que reagi muito fortemente com meu ex-marido, entre nós, dentro da nossa casa, não foi publicamente, mas com meu ex-namorado, não. Acho que a gente vai ficando um pouco cansada de ficar tentando algo que não dá certo, a gente cansa. Com meu marido foi uma grande surpresa, eu realmente não esperava”.

Ainda sobre amores do passado, Gisele afirma conseguir contar nos dedos os namorados que teve e comenta sobre o primeiro deles, o ex-Menudo Robi. “Foi uma coisa meio complicada, porque ele viajava muito, não existia celular, eu não tinha telefone em casa. (…) Ele vinha muito ao Brasil, e quando vinha já mandava me localizarem, nem que fosse por telegrama”, revive. “Nisso foi acontecendo a minha carreira, eu virei Garota do Fantástico, aí fui ficando conhecida”.

A experiência internacional no filme ‘The River Murders’ também é assunto da conversa e Gisele destaca a oportunidade que teve de conhecer grandes nomes do cinema, como Al Pacino e Antonio Banderas.

Atualmente solteira, a bela ainda topa participar de uma brincadeira no palco em que precisa apontar quais artistas poderiam combinar com ela, ou seja, dar ‘match’, em termo utilizado por aplicativos de relacionamento. Entre os candidatos apresentados, ela destaca o ator Antonio Fagundes como alguém que corresponderia ao seu perfil. “Adoro ele, gatão! Ele é super interessante”, pontua.

A entrevista completa vai ao ar no ‘Sensacional’ desta quinta-feira (20), às 23h, pela RedeTV!

*Crédito/Fotos: Andrea Dallevo/RedeTV!