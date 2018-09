Três Lagoas-MS: Circuito Ciclístico SEST SENAT distribui kits para os participantes neste sábado

Os inscritos receberão sacochila, camiseta e sinalizador de bicicleta

No próximo domingo (23), a partir das 07h na Praça Senador Ramez Tebet, Três Lagoas receberá, pela segunda vez, o Circuito Ciclístico Sest Senat. O evento conta com 800 inscritos entre trabalhadores do transporte e comunidade. Amanhã (22) todos os participantes deverão comparecer a unidade do Sest Senat para retirar o seu kit atleta.

De acordo com o diretor do Sest Senat em Três Lagoas, Ricardo Castelhano, os kits ajudam o evento ser ainda mais organizado. “É importante que todos os inscritos vistam, literalmente, o Circuito Ciclístico, por isso, disponibilizamos camiseta, sacochila e sinalizador de bicicletas. Vai ser um evento lindo e esperamos toda comunidade para participar também”.

Os kits serão entregues apenas no sábado, 22, das 09h às 17h na unidade do Sest Senat que fica na Avenida Ponta Porã, 2.640. “Vamos distribuir apenas no sábado, porque no dia do evento o foco será total no passeio e estrutura montada, acreditamos que dessa forma fique mais organizado e evita incidentes desnecessários”, concluiu Castelhano.

O Circuito Ciclístico terá cerca de 9 quilômetros e contará com sorteio de brindes, espaço kids, pipoca, algodão doce, cama elástica e outras atrações. As pessoas que não fizeram a inscrição poderão comparecer e participar das atividades.