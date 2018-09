Teatro João Caetano recebe a estreia do espetáculo ‘A DANÇA DAS VEDETES’

Contemplado no 23º Edital de Fomento de Dança da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto traz à cena um resgate do Teatro de Revista. As apresentações acontecem de sexta, sábado e domingo, até 21 de outubro, e são gratuitas.

Estreia no próximo dia 28 o espetáculo de dança A DANÇA DAS VEDETES, supervisionado pela Profª Drª Neyde Veneziano, especialista em Teatro de Revista. O espetáculo é resultado de uma pesquisa desenvolvida com um elenco de terceira idade e traz à cena muita alegria e brasilidade, resgatando a vedete que cada uma das participantes tem dentro de si. “São vedetes da terceira idade, mas vedetes modernas, empoderadas e que sabem muito bem seus lugares e o que querem da vida”, declara Neyde Veneziano.

Sem o vigor da juventude, mas com a alegria e o olhar de quem entende seu papel no mundo, os 23 componentes do elenco deverão encantar o público com seu trabalho singelo, pleno de entusiasmo e poesia. O espetáculo mostrará, inclusive, alguns pequenos esquetes e monólogos revisteiros, a fim de introduzir o espectador no universo da Revista. A trilha sonora é outro show à parte, composta por canções como O CANTO DO CISNE NEGRO, de Villa Lobos; A ÁGUA LAVA TUDO, de Emilinha Borba; Ô ABRE ALAS, de Chiquinha Gonzaga; TOURADAS EM MADRI, de Braguinha; e MAMÃE EU QUERO, de Vicente Paiva e Jararaca.

Sinônimo de grande atração, o termo Vedete, de origem italiana, foi incorporado no Brasil como forma de se referir às artistas do período áureo do Teatro de Revista. A tendência do público é achar que “vedete” era uma super-star, coberta de paetês, brilhos e lantejoulas. No entanto, poucos sabem que havia um “sistema” no Teatro de Revista, o qual determinava, inclusive, a posição que cada uma deveria ficar, sem se mexer muito. Elas faziam teatro musical, porém a grande responsabilidade era a de passar sensualidade, alegria e brasilidade, sempre sugerindo que a “vida vale a pena ser vivida”. É esta a essência do espetáculo, que pesquisou os corpos brasileiros dos anos 1950 e 1960, época em que as coreografias e os movimentos eram mais simples e ingênuos.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Aracy Goldinho / Bellis Dulce / Cecília Ferreira / Cecília Pereira / Celso Quartim / Cida Moedano / Dora Carvalho / Elsa Melo / Florindo Davanso / Geane Albanez / Jeanette Pinna / Lila Heleno / Luiz Feriani / Maria Cleide / Marly Fátima / Mercedez Barrios / Nani Catta Preta / Silvana Pulvirente / Tieta Carneiro / Walteir Terciani /

Bailarinos Convidados: Anderval Areias e Tatiane Teixeira

Roteiro: Jorge Julião e Neyde Veneziano

Direção e Coreografias: Jorge Julião

Cenografia: Cassio Brasil

Desenho de Luz e Operação: André Lemes

Sonoplastia: André Lemes

Assistência de Direção: Cristina Vilella

Assistência de Coreografias: Ioneis Lima e Cristina Vilella

Figurinos: Nani Catta Preta

Costureiro: Luiz Feriani

Adereços: Ioneis Lima e Nani Catta Preta

Produção Executiva: Ioneis Lima

Coordenação e Supervisão Geral de Pesquisa: Neyde Veneziano

Realização: Veneziano Produções Teatrais e Cinematográficas

Assessoria de Imprensa: Moretti Cultura e Comunicação

SERVIÇO

Onde: Teatro João Caetano R. Borges Lagoa, 650 – V. Clementino – Tel: 5573-3774

Quando: Estreia 28/09/2018 até 21/10/2018 – Apresentações: Sex 16h, Gratuito | Sáb 16h, Gratuito | Dom 16h, Gratuito

Classificação: 12 anos

Duração: 01h5

FnSocial | André Moretti