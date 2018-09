“Tô Voltando”: mais um lançamento de Zé Neto & Cristiano com mistura de sofrência e romantismo

Canção faz parte do novo DVD da dupla e já está disponível no canal oficial do YouTube

A dupla Zé Neto & Cristiano acaba de lançar mais um vídeo do novo DVD “Esquece O Mundo Lá Fora” no canal oficial do YouTube, a música divulgada pelos cantores nesta sexta-feira se chama “Tô Voltando” composta por Marcos Biank, Diego Marques e Lucas Freitas. Pra quem gosta de uma boa sofrência e para os apaixonados do Brasil essa música promete arrasar com os corações.

O DVD “Esquece O Mundo Lá Fora” é o terceiro da carreira de Zé Neto & Cristiano e foi gravado em março desse ano, no Espaço das Américas. Lançado pela Som Livre, direção de Fernando Trevisan (Catatau), produção musical de Ivan Miyazato, direção executiva de Wander Oliveira e realização Workshow.

Confira aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=4D1i_YHwkXU

Tô Voltando:

Tá tudo errado, enfim

Nada mais importa pra mim, eu sei

Maldita hora que você me pediu pra sair

Agora eu tô jogado

Coração tá machucado num apartamento do outro lado da cidade

Longe de minha flor

Vê se para pra pensar

Vamos conversar, se acertar, pôr os pingos nos is

Tô imaginando a gente se amando outra vez, outra vez

Tô voltando, tô chegando

Não importa o que vai pensar

Vou me explicar, você vai me aceitar

Tô voltando, tô chegando

Com uma flor, uma rosa, um beijo de um beija-flor

Tô no elevador

Abre a porta, abre a porta

FnSocial | Márcia Stival