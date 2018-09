Universal Music Brasil promove encontro que une música, marketing e tecnologia

O evento Happy Music Hour vai debater tendências do mercado e apresentar showcase com a artista Mahmundi

Um encontro que reúne profissionais da música, do marketing e da tecnologia para debater tendências, aproximar as áreas e promover networking. Essa é a proposta do Happy Music Hour, evento que será realizado pela Universal Music Brasil por meio do departamento de Music & Brands, na sede da organização, em São Paulo, no próximo dia 26 de setembro.

Haverá uma apresentação exclusiva da plataforma View Points, desenvolvida pelo departamento global de Music & Brands e Insigths da Universal Music, um debate mediado por Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil, com a participação de empresas parceiras e um showcase especial com a artista Mahmundi.

“É uma oportunidade para os profissionais dessas áreas conhecerem um pouco mais do poder que a música e os artistas podem agregar às marcas. É um mercado em alta e que as agências e organizações podem aproveitar”, comenta Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil.

Sobre Music & Brands

Music & Brands é uma unidade de negócio criada pela Universal Music, maior companhia de música do mundo, com o objetivo de desenvolver projetos voltados às marcas. A principal missão da área é utilizar a música e a imagem dos maiores artistas do Brasil e do Mundo como ferramentas de marketing para engajar o público-alvo da marca.

Com importantes cases de sucesso, o departamento traz como diferencial a plataforma full service, que envolve desde o conceito criativo, passando pela curadoria, direção artística, produção e monitoramento de métricas e resultados das ações desenvolvidas.

Fn | NB Press Com,.