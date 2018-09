Trabalhadores da Eldorado Brasil participam de votação sobre Acordo Coletivo

Assembleias acontecem até a próxima segunda-feira, 21, quando serão contabilizados os votos

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose de Três Lagoas – Sititrel, começou na manhã desta sexta-feira, 21, as assembleias para votação da proposta do Acordo Coletivo 2018/2019 dos funcionários da Eldorado Brasil. A apuração dos votos acontece na próxima segunda-feira, 24.

Este ano a empresa apresentou uma proposta com um reajuste salarial de 4%, ticket alimentação R$ 288,00, piso salarial R$ 1.136,95 (Logística); R$ 1.250,64 (Serviços); R$ 1.588,32 (Operação), auxílio creche R$ 489,00, auxílio filho excepcional R$ 1.436,00 e prêmio de R$ 218,40. “Após a reunião com a empresa já trouxemos os valores para os trabalhadores decidirem se aceitam ou não, somos muito democráticos nisso e não interferimos na escolha. São eles que vão falar se querem ou não o reajuste proposto”, concluiu o presidente do Sititrel, Almir Morgão.

As assembleias acontecem até segunda-feira, 21, onde serão abertas as urnas e realizada a contagem dos votos. “Após finalizarmos a última votação vamos ver qual foi a escolha, se eles decidiram por sim, vamos assinar o Acordo Coletivo, caso contrário, voltamos para as reuniões e buscaremos melhorias”, finalizou Morgão.