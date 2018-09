Medicina Preventiva palestra sobre Aspectos Emocionais no diagnóstico de Diabetes

Evento foi direcionado para os participantes do Grupo Saúde em Dia

O Grupo Saúde em Dia, da Medicina Preventiva da Unimed Andradina, participou de uma palestra sobre “Aspectos Emocionais no Diagnóstico de Diabetes”, na última quinta-feira, 20. O evento foi ministrado pela psicóloga da equipe, Lais Calvoso, na sede da cooperativa.

Foi destacado aos participantes sobre a importância do cuidado não só com a saúde física, mas também a mental. “É muito importante trabalharmos nossos pensamentos e nossa interpretação positiva quando somos diagnosticados com uma doença crônica, as ações que tomamos vai depender muito de como lidamos com tudo isso”, finalizou Lais.

Outro ponto de destaque na palestra foi o efeito potencializador do aspecto psicológico para o portador de diabetes. “O emocional pode afetar muito o nível da doença, esse tipo de patologia está associada ao aumento do risco de sintomas de ansiedade e depressão, por isso o acompanhamento é essencial”, concluiu a psicóloga.

Medicina Preventiva

A Medicina Preventiva é um grupo multidisciplinar, composto por Nutricionista, Psicóloga, Enfermeira e Médica, além do apoio de médicos cooperados convidados.

Todas as atividades são desenvolvidas nos grupos: Amor Pleno, para gestantes, Equilíbrio e Saúde, para portadores de doenças crônicas, Vida Leve, para emagrecimento, Saúde em Dia (Educação em Diabetes) e Planejamento Familiar, para quem tem interesse em realizar procedimentos contraceptivos definitivos.

Para fazer parte de nossos grupos, entre em contato com a Medicina Preventiva pelo telefone: 3702 4000 ramal 4040 ou 4031.