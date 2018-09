Brasil estreia com vitória sobre a Austrália na segunda fase do Mundial

21 SET 2018 – Por DAS AGÊNCIAS – 13h:27 – Correio do Estado

Depois de avançar com quatro vitórias e apenas uma derrota, a estreia da Seleção Brasileira masculina de vôlei na segunda fase do Mundial, sediado em Bolonha, na Itália, foi com novo triunfo e ótima atuação. Nesta sexta-feira, os comandados de Renan Dal Zotto não encontraram grande resistência para superar a Austrália por 3 sets a 0, com parciais de 25/21; 25/22; 25/15.

Motivado pelo triunfo, que manteve o time na liderança do Grupo F,o Brasil volta a quadra já neste sábado, quando mede forças com a Eslovênia às 14h30 (de MS). No domingo, no mesmo horário, a Seleção faz o duelo contra o último adversário restante, a Bélgica. Os dois primeiros colocados de cada chave, assim como os dois melhores segundo, avançam para a fase final, que será disputada em Turim, também na Itália.

O JOGO

O início da partida foi muito equilibrado, com a Seleção Brasileira se aproveitando dos erros dos australianos para manter a vantagem, mesmo que ainda muito pequena. Aos poucos, a diferença de pontos foi aumentando, muito pelas dificuldades que o saque brasileiro impôs à recepção adversária. Na reta final, a Austrália até esboçou uma reação, mas ineficiente para impedir a vitória parcial do Brasil por 25 a 21.

Se na primeira parcial o Brasil conseguiu se aproveitar dos erros australianos, o segundo set foi justamente o contrário, com a equipe de Renan Dal Zotto pecando na recepção. O ponto de virada de chave foi o primeiro de saque da Seleção, com Lucão, que abriu 11 a 10 de vantagem. No fim, Douglas, com dois pontos consecutivos, garantiu o 2 a 0 com 25 a 22.

Em desvantagem, a Austrália foi para o terceiro set disposta a forçar mais as bolas. Consequentemente, acabaram errando com mais incidência e vendo o Brasil desgarrar na pontuação. Com muita tranquilidade, rodando bolas, a Seleção manteve o alto nível dos dois sets anteriores e fechou o jogo com um toque na rede do jogador australiano. Resultado: 25 a 15 e vitória na estreia.