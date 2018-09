Odilon diz que assusta concorrência e quer tolerância zero com corrupção

Odilon de Oliveira participou de rodada de entrevista do Campo Grande News. Ele tem 69 anos, é juiz federal aposentado e declarou patrimônio de R$ 1,5 milhão. (Foto: Guilherme Rosa)

Necessitaria ter também um suporte em cada município. O diagnóstico, ok. Mas a partir daí teria que ter uma rede estruturada para isso. Hoje a gente tem problemas sério no interior, inclusive no básico .

O paciente ficaria no interior, onde, por exemplo, não haveria um médico especialista naquela área, e poderia se fazer tudo. Ao invés de se fazer pessoalmente, vindo o paciente à Capital do Estado, se fazer pela internet, por exemplo, o diagnóstico e o acompanhamento daquele paciente. Isso se chama telemedicina, que significa levar a medicina via internet, através da tecnologia, para o local onde está o doente.

Por enquanto, o candidato segue acompanhado por policiais federais, mas vai processar a União e denunciar para a ONU (Organização das Nações Unidas). Ele cita que as ameaças foram de 1998 a 2015, com 28 casos e plano de morte.

O valor mais consistente veio da direção nacional do PDT, que encaminhou R$ 1 milhão (sendo R$ 320 mil transferidos para candidatos do partido) e deve repassar outros R$ 500 mil.

Com o lema de “tolerância zero com a corrupção”, pretende, caso eleito, ter a administração reconhecida por duas palavras: lisura e eficiência. Nesta fase de corrida eleitoral, já doou R$ 3 mil para a própria campanha, “parte de uma pequena poupança” declarada ao TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral).

Juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira (PDT), 69 anos, estreia na política em busca do posto mais alto do Estado: ser governador. Alvo recente de denúncias de Jedeão de Oliveira, que foi seu funcionário de confiança na Justiça Federal por 20 anos, ele se considera vítima da artilharia política e justifica que a sua candidatura assusta a concorrência.

Ao mesmo tempo , comuniquei ao juiz federal diretor do foro para abrir procedimento administrativo. Ao mesmo tempo, fui ao tribunal pessoalmente e comuniquei os fatos por escrito. Ao mesmo tempo, pedi ao tribunal que deslocasse uma comissão para fazer correição extraordinária na Vara e foi feita a correição. Essa força-tarefa me deu suporte para levantar todos os processos de 15 anos atrás.

Não. A gente tem muitos exemplos. Numa família, pode ter um filho que pratica irregularidade o pai jamais vai descobrir ou descobrir tardiamente. No caso desse servidor, descoberto os fatos, adotei todas as providências. Primeiro, solicitei à Polícia Federal a formação de uma equipe, uma força-tarefa para investigar. Ao mesmo tempo , solicitei à polícia abertura de inquérito, que se transformou em ação penal.

O mote é a tolerância zero contra a corrupção. Como o senhor é juiz federal, e com essa plataforma, virou vidraça preferida dos seus concorrentes. Nas redes sociais, o senhor se apresenta como juiz federal inimigo número um do crime organizado. No entanto, teve que enfrentar denúncia de ex-funcionário da Justiça Federal que o acusa de venda de sentenças. No caso, ele responde por sumiço de dólares. Como titular de uma Vara da Justiça Federal, o senhor não percebeu essa conduta criminosa? Não fica estranho para o eleitor eleger um governador que não soube da conduta no gabinete e agora vai gerenciar uma equipe tão grande?

E vamos aos poucos, porque ninguém salva a Pátria do dia para a noite, adaptar as escolas para tempo integral. O Brasil é um País que está em desenvolvimento e nesses países a educação tem que ser em tempo integral. O casal pobre vai trabalhar, com quem ficam os filhos fora do período de aula? Na calçada, lá está a violência, as drogas.

A corrupção no Brasil chega a 2,92% do PIB. A corrupção aqui é muito maior. Combate-se a corrupção com tolerância zero e desestimula-se a sonegação. O Banco Mundial diz que o Brasil é caro, que a administração é muito cara. Estabelece-se prioridades na aplicação de recursos públicos, desburocratiza o Estado, encurtar a distância entre Estado e município. Com essas diretrizes e, principalmente, sem dar chance à corrupção, nós vamos ter dinheiro para tudo.

Não fica caro. Administra-se com criatividade e bom senso. O administrador tem que estabelecer diretrizes. E a primeira diretriz é o combate à corrupção. A corrupção é muito elevada no Brasil. A corrupção no País, e Mato Grosso do Sul pertence ao Brasil, supera a média internacional, que chega a 2,38% do PIB mundial, em torno de 80 trilhões de dólares.

Sem pensar em política, me preparei a vida inteira. Sou funcionário há 45 anos. Exerci vários cargos, fui promotor de Justiça, juiz estadual, procurador federal e juiz federal por mais de 30 anos. Principalmente como juiz federal, o papel é enquadrar a administração na lei. Além de julgar a criminalidade organizada, cujo interesse prevalente seja da União, atua-se também, e muito, nessa área de enquadramento da administração. Julgando causas da saúde pública , com relação à educação , questões indígenas. Com relação a todos os assuntos onde há interesse federal.

E foi aí que essa comissão, formada por agentes federais especializados e funcionários da Justiça, descobriu as falcatruas. Não só as falcatrua, mas o modus operandi que enganou por vária vezes o tribunal.

Foram 20 anos trabalhando no meu gabinete, como todos os servidores trabalham esse período também. Descoberto, pedi ao tribunal que o demitisse e foi demitido a bem do serviço público. Nesse tacho aí tem um condimento de vingança e um maior ainda, que é o condimento político. Não tenho dúvida nenhuma de uso político.

Com relação aos policiais de Mato Grosso do Sul, se o sujeito morre em serviço ou em razão do serviço, se fica paralítico. Evidente que ele tem que receber um benefício na inatividade ou a viúva receber a pensão equivalente ao que ele ganhava. Tem que haver alteração na legislação previdenciária.

Não concordo com política de policial que mais mata receber comenda, benefício em dinheiro ou vantagem funcional, de maneira alguma. Agora, aquele policial que mais produz dentro da lei merece, inclusive, elogio. Claro que é o dever natural, mas evidente que a própria legislação brasileira prevê elogio para as pessoas. Principalmente os policiais, que enfrentam atividade de risco.

Na área de segurança, especificamente sobre a carreira dos policiais, as propostas contemplam uma nova forma de promoção e até um novo modelo de previdência para os policiais mortos em trabalho. Como seriam as promoções no seu governo e de que forma essa previdência pode ser diferenciada? Hoje tem benefícios, por exemplo, o policial que mais mata, o policial que mais prende. O senhor concorda com essa política?

Não diretamente citado. Mas um dos integrantes da família Name já foi preso na operação Xeque-Mate. Um outro foi chamado a depor durante todo o processo. E hoje um desses membros da família é apoiador do senhor .

Mas hoje, na campanha, os seus concorrentes têm falado, inclusive nos debates, de um outro ponto. Colocado a questão da corrupção em xeque por conta do apoio de pessoas que já tiveram envolvimento em denúncias graves, escândalos como a operação Xeque-Mate. O senhor não se sente desconfortável em dividir o palanque com essas pessoas, sendo o mote da campanha o fim da corrupção?

O senhor também fala muito da relação entre a dignidade e a casa própria. Como pretende enfrentar a questão do déficit habitacional?

No Brasil, 1,8 milhão de pessoas não têm onde morar e faltam seis milhões de domicílios. Em Mato Grosso do Sul, exatamente 65 mil. Como nós vamos fazer? Tem um programa habitacional do governo federal, que prevê parceria com os Estados e municípios. O próprio Estado tem o seu programa habitacional. A União está atenta em relação a isso e tem que haver parceria com os municípios. O método pode ser o seguinte: o município de Tacuru não tem residência, vamos zerar o déficit habitacional em Tacuru; zerou, passa para outro município.

Isso você pode fazer também concomitantemente em vários municípios. E tem também o sistema de mutirão. No Estado, 119 mil pessoas estão desempregadas. Por que não empregar essas pessoas. A pessoa vai ajudar também a fazer a própria casa. Tem que haver parceria. E esse mutirão com a participação da União, Estado e municípios. É só desejar e realizar. Dinheiro tem.

É só acabar com a corrupção, desestimular a sonegação fiscal. Aqui no Estado sonega muito. Conheço pelo exercício da atividade como juiz. Quando falo em desestimular a sonegação, não me refiro a sacoleiro nem a feirante. São vítimas dos grandes sonegadores.

Não me refiro àquela pessoa que vem do Paraguai com uma sacolinha, nem àquele que vem de Goiás ou São Paulo com uma sacolinha para vender um roupinha para cuidar da sua família. Essas pessoas não sonegam, elas deixam de pagar. A fiscalização do Estado ainda pula na frente do ônibus, quando cruza a fronteira do Estado ou a divisa e cobra adiantado aquilo ali. O ladrão pode roubar aquela mercadoria e quem vai ressarcir àquela pessoa.

O plano de governo propõe gerar novos empregos a partir de mudanças na legislação do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Consta no programa que o objetivo é criar novas faixas de faturamento e percentuais para efeito de cobrança do imposto. Como essa mudança pode ser implantada? Pode ser feita por decreto?

Precisa aumentar a arrecadação. Para aumento de imposto, precisa de lei. Agora, não tem jeito de aumentar a arrecadação se não aumentar imposto. Engana-se quem pensa que o Estado arrecadou mais com a cota de ICMS, percentual de 17% sobre o óleo diesel. Houve foi fechamento de postos, de restaurantes de beira de estrada, prejudicou o Estado todinho, inclusive a agricultura.

Arrecadar mais com alíquota menor, você tem que aumentar não é a alíquota nem a base de cálculo. O que você tem que fazer é aumentar o fato gerador do tributo, que é a empresa. Você tem que fortalecer as empresas, pode ser através de um benefício fiscal, através de orientação pedagógica.

Uma empresa de 50 empregados que passa a ter 100, o Estado vai arrecadar o dobro sem aumentar o imposto, sem aumentar a alíquota. O surgimento de novas empresas, novas atividades e o fortalecimento daquelas que existem. Essa é uma maneira de arrecadar muito mais sem aumentar o imposto.

O senhor está falando sobre essas questão de incentivos fiscais, isso gera muitas denúncias em todos os governos. De não ter o retorno que as empresas dizem que não vai ter. O que o senhor prevê para os incentivos fiscais?

Isso gera muito processo e inquérito no Superior Tribunal de Justiça, que julga governadores. Mato Grosso do Sul tem exemplo de ação penal exatamente por causa disso. Regra geral no Brasil, claro que tem muitas exceções, é conceder incentivo fiscal mediante propina. A empresa tem seus sócios, mas determinadas concedentes do benefício fiscal exigem que a empresa admita um outro sócio, o chamado sócio oculto. Esse negócio de propina acontece muito no Brasil e aqui no Estado nós temos exemplo também.

Mas como evitar? Tem algum mecanismo para que isso não ocorra?