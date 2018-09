NewsLetter TCE-MS

Tribunal de Contas esclarece o direito do cidadão em fiscalizar o dinheiro público

“Vários dispositivos da Constituição Federal de 1988 garante à população o acesso à informação”, revelou o Vice-Presidente do TCE-MS, Conselheiro Ronaldo Chadid no Seminário Transparência da Informação, Conteúdos Falsos, Transparência na Gestão Pública e Eleições 2018, realizado quinta-feira, 20 de setembro, no auditório da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande.

Em comemoração ao “Dia da Árvore” servidores do TCE-MS ganham mudas de espécies do Cerrado

Ipês, aroeiras, jacarandás, pindós, flamboyants, foram algumas das espécies do cerrado brasileiro oferecido aos servidores pela Corte de Contas em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nacionalmente, sexta-feira, 21 de setembro. A ação faz parte do Programa “TCE Sustentável” e reafirma o compromisso do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conselheiros do TCE-MS apreciam 43 processos em sessão do Pleno

Em sessão realizada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, 19 de setembro, os Conselheiros julgaram um total de 43 processos e aplicaram multas aos gestores públicos.

Conselheiros analisam contas de gestão na Segunda Câmara

Em sessão realizada na tarde desta terça-feira, 18 de setembro, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), 20 contas públicas foram apreciadas.

Primeira Câmara julga 38 contas públicas

Em sessão realizada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) nesta terça-feira, 18 de setembro, os conselheiros manifestaram seus votos em todos os processos em pauta.

Ministro do STF abre 1º Fórum de Direito Administrativo no TCE-MS

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul mais uma vez sai na frente e sedia mais um grande e inédito evento, o “1º Fórum Brasileiro de Direito Administrativo, Serviços Públicos e Regimes Jurídicos”. A palestra magna de abertura contou com a participação do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.