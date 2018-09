Reconstrução: Empresa já está autorizada a iniciar obras no Museu Nacional

Foto Arquivo/ABr

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assinou na manhã desta sexta-feira, 21, o contrato com a empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A, para obras de emergência no Museu Nacional. A assinatura foi efetivada após a liberação de R$ 8,9 milhões pelo Ministério da Educação na tarde de quinta-feira, 20.

Henrique Sartori, secretário executivo do MEC, esteve no Rio de Janeiro e aproveitou para acompanhar o processo mais de perto. A preparação do canteiro de obras já começou e as primeiras intervenções envolvem o reforço estrutural de paredes e áreas com risco de desabamento. Posteriormente, será instalada cobertura no edifício.

“Nós aproveitamos a vinda ao Rio de Janeiro para ajustar um grupo de trabalho que o MEC criou para a reestruturação e reconstrução do Museu Nacional e também para conhecer as demandas específicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro”, disse Sartori. “Estamos aqui com uma equipe da secretaria executiva do Ministério da Educação, acompanhando os principais problemas estruturais da universidade, tanto em questões relacionadas à obra como as relacionadas à manutenção”, destacou Sartori. “Esse primeiro aporte será para que a empresa contratada possa fazer as escoras, a cobertura e também os containers que vão dar o apoio nessa fase de triagem do acervo que se encontra lá ainda.”

A primeira fase das obras no Museu será para escoramento, estruturação, instalação de telhado e proteção do edifício. A etapa seguinte, de projetos no interior do palácio, deve receber cerca de R$ 5 milhões do Ministério da Educação.

Festival – Nos dias 22 e 23 de setembro, das 10h às 17h, o Museu Nacional apresenta o festival Museu Nacional Vive, na Quinta da Boa Vista. Na ocasião, a população poderá conhecer parte do acervo preservado do Museu, de aproximadamente dois milhões de peças. O evento encerra a semana da 12ª Primavera de Museus.

Ministério da Educação