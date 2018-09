Eduardo Rocha participa de encontro com centenas de pessoas em Bandeirantes

Em visita na cidade de Bandeirantes, o deputado estadual Eduardo Rocha, discursou para centenas de pessoas, onde ao lado da candidata a vice-governadora, Tânia Garib, falou sobre a política de modo geral e os seus projetos.

Na ocasião, ambos destacaram o porquê querem continuar na política, as suas dificuldades, que sem dúvida têm e da importância da população participar do pleito, em especial votando em quem realmente trabalha e se preocupa com a população.

O deputado, que busca seu terceiro mandato, agradeceu a organização e apoio do vereador Celso, o Walber e o Cleison e a todos os presentes por comparecerem e ouvirem suas palavras. “Agradeço muito estarem aqui e contem comigo Bandeirantes”, disse Eduardo Rocha.

Eduardo Rocha concorre a reeleição com o número 15123 para deputado estadual, junto com Junior Mochi 15, para governo e Moka senador 151.

Antes de ir para o encontro com a população passei na rádio FM 91,7, onde fui entrevistado pela locutora Rose Paiva. Lá também foi possível falar de meus planos e projetos na política de nosso Estado.