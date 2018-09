Agenda chapa João Amoêdo (NOVO)

PARA SEREM INCLUÍDOS NO GRUPO DE WHATSAPP DA CAMPANHA E RECEBEREM DIARIAMENTE A AGENDA DA CHAPA PELO CELULAR, MANDEM UM “OI” PARA: 11 9 9541-3452.

JOÃO AMOÊDO – CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PELO PARTIDO NOVO

Segue abaixo a agenda semanal – de 22 a 28/09 -, do candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, João Amoêdo:

Sábado (22/09)

⦁ Caminhada pela Avenida Brasil, em Maringá (PR), entre 10h e 11h;

⦁ Coletiva de imprensa na Associação Cocamar de Maringá, às 12h,

⦁ Almoço no mesmo local, às 12h30;

⦁ Caminhada pela orla do Lago Igapó, em Londrina (PR), entre 16h e 18h;

Segunda-feira (24/09)

⦁ Caminhada pelo Pólo Saara, no Centro o Rio de Janeiro (RJ), a partir das 15h;

⦁ Evento do Partido Novo no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro (RJ) às 19h;

Terça-feira (25/09)

⦁ Eventos em Uberlândia, com o candidato do NOVO ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema.

Quarta-feira (26/09)

⦁ Encontro com a Associação dos Delegados do estado de São Paulo, às 11h30;

Quinta-feira (27/09)

⦁ Encontro com a comunidade de Capão Redondo, em São Paulo (SP), às 13h;

⦁ Evento do NOVO na Fecomércio em São Paulo, às 19h30;

Sexta-feira (28/09)

⦁ Almoço em Novo Hamburgo com apoiadores e o candidato ao governo do RS, Mateus Bandeira, às 12h, no Restaurante Panorâmico da Fenac.

⦁ Evento aberto com Bernardinho, no CTG Lalau Miranda em Passo Fundo, às 19h;

PROFESSOR CHRISTIAN – VICE NA CHAPA DE JOÃO AMOÊDO

Segue a agenda semanal – de 22 a 28/09 -, do candidato à Vice-Presidência da República pelo Partido Novo, Professor Christian:

Segunda-feira (24/09)

⦁ Encontro com empresários na Associação Comercial de Maringá (PR), às 19h;

Terça-feira (25/09)

⦁ Visita ao Grupo FA de colchões em Maringá, às 7h45;

⦁ Coletiva de imprensa no Hotel Metrópole, em Maringá (PR) às 9h;

⦁ Reunião na Cocamar Cooperativa Agroindustrial, às 11h30;

⦁ Visita à Cooperativa Coamo Agroindustrial, em Campo Mourão (PR) às 16h;

⦁ Coletiva de imprensa em Campo Mourão, às 18h;

⦁ Apresentação do NOVO para estudantes do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, às 19h30;

Quinta-feira (26/09)

⦁ Encontro com a comunidade de Capão Redondo, em São Paulo (SP), às 13h;

⦁ Evento do NOVO na Fecomércio em São Paulo, às 19h30;

Sexta-feira (21/09)

⦁ Live do jornal no Facebook, às 9h;

