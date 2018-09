Rede Petro rio planeja crescer até 40% em 2018 e expande sua atuação estadual

Por Davi de Souza (davi@petronoticias.com.br) – Há muita expectativa em torno da feira Rio Oil & Gas 2018, que começa na próxima segunda-feira (24). O momento do setor de óleo e gás ainda não recuperou a pujança de tempos passados, mas o clima já é outro. Com a retomada do segmento, os personagens deste mercado vão aproveitar o evento para apresentar as novidades. A Rede Petro Rio, por exemplo, conseguiu expandir sua atuação para além da capital fluminense, conforme conta o diretor de comunicação e marketing da entidade, Carlos Eduardo. “Hoje, a Rede Petro Rio já absorveu a [unidade] Duque de Caxias e, agora, está absorvendo a Leste Fluminense. Estamos tomando uma proporção estadual. Temos o foco em Itaboraí, Maricá, toda a parte do pré-sal e Bacia de Campos“, explicou. A Petro Rio estará na Rio Oil & Gas dentro do espaço da Sebrae e apresentará durante a feira alguns de seus novos projetos. “O primeiro deles é o Radar de Oportunidades, para que as empresas associadas tenham informações [sobre potenciais negócios] disponíveis. Para aumentar a visibilidade das companhias, criamos também a Rede Petro Rio TV“, revelou. Além disso, o executivo também afirma que a quantidade de empresas que procuraram a entidade aumentou sensivelmente no segundo semestre de 2018 e a expectativa até o final do ano é de um crescimento entre 30% e 40%. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NO NOSSO SITE.