Rio Negro recebe Eduardo Rocha com muito carinho e demonstra total apoio

Deputado é candidato ao terceiro mandato de deputado estadual

Assessoria

À tarde desta quarta-feira (20) iniciou com uma grande reunião no município de Rio Negro, onde fui recebido por centenas de pessoas e ouvido atentamente. A organização ficou por conta do senhor Eronias, ex-prefeito da cidade e o senhor Argemiro.

No local tive a oportunidade de falar dos meus projetos, ouvir a população e pedir apoio à minha reeleição. “Foi muito bom de ver como ainda tem gente que se interessa pela política. Podem contar comigo Rio Negro, que quero ser o representantes de vocês”, destacou o deputado.

O parlamentar, que busca seu terceiro mandato, agradeceu a presença de todos, onde foi recebido muito bem e a organização dos senhores Argemiro e Eronias.

Eduardo Rocha é candidato a deputado estadual com o 15123, juntamente com Junior Mochi para governo 15 e Moka senador 151.

Após uma ótima reunião em Rio Negro, concedi entrevista a Rádio FM da cidade, ao lado do senhor Argemiro. Na ocasião fui entrevistado pelo Locutor Negão, como é conhecido.

Mais uma vez reafirmei minha parceria firmada para ajudar a região e pude falar de meu trabalho.