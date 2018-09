Tênis de Mesa será atração no JERES 2018

Acontece neste sábado (22.09) a partir das 8 horas no Ginásio ABC em Campo Grande a modalidade de tênis de mesa do 44º JERES – Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino, reunindo 35 escolas e 215 alunos dos naipes masculino e feminino.

O JERES é uma promoção da Secretaria Municipal de Educação através da DEAC – Divisão de Esporte, Arte e Cultura, e traz alunos que participam do projeto desenvolvido nas 94 escolas públicas onde a prática das modalidades esportivas tem como foco a oferta de um primeiro contato esportivo e consequentemente a descoberta de novos talentos.

A Federação de Tênis de Mesa de MS, parceira nesse projeto colocará à disposição todo o material esportivo e a arbitragem onde serão realizados os torneios individual e de duplas, totalizando mais de 300 jogos.

“É fundamental que nossos alunos experimentem as competições como forma de construir uma experiência de vida. Não temos como foco a formação de campeões mas sempre descobrimos bons talentos” disse Marcos Antônio Lopes, Gestor da DEAC.

Entre os talentos que já disputaram o JERES está Lívia Lima, atleta que iniciou a modalidade na Escola Municipal Plinio Mendes e hoje integra a Seleção Brasileira.

Além do tênis de mesa, o JERES reúne ainda atletas nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol, handebol, judô, atletismo, Ginástica Artística e Rítmica, xadrez, jogos de damas.

A Escola Licurgo Oliveira lidera a classificação geral com 45 pontos seguida da Escola Marina Couto Fortes com 36pontos e em terceiro lugar a Escola Vanderlei Rosa com 35 pontos.