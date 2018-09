Emprego formal cresce em agosto e gera 110.431 novas vagas no Brasil

O emprego apresentou novamente crescimento no Brasil. O mês de agosto fechou com 110.431 novas vagas no mercado formal, um acréscimo de 0,29% em relação ao mês anterior. Esse desempenho foi resultado de 1.353.422 admissões e de 1.242.991 desligamentos. Com isso, o estoque de empregos no país também aumentou e chegou a 38.436.882 vínculos. A informação está no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira (21), que mostra também a movimentação do emprego formal este ano. O saldo de janeiro a agosto teve um acréscimo de 568.551 vagas, um crescimento de 1,50%. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 356.852 postos, uma variação de 0,94%.

Confira o resultado de habilitação do Edital

de Bibliotecas Digitais

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou o resultado final da fase de habilitação do edital de Bibliotecas Digitais, que vai destinar R$ 2 milhões para fomentar a criação do conceito de biblioteca digital em 19 bibliotecas públicas estaduais, distritais ou municipais do Brasil. As propostas habilitadas ainda passarão pela análise da Comissão de Avaliação e Seleção, que avaliará cada proposta de acordo com os critérios estipulados na seleção.

Portugal realizará levantamento de acervo disponível

para recompor o Museu Nacional

O ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes, prometeu apoio ao Brasil para a reconstrução do Museu Nacional, com a identificação de acervos disponíveis que poderão, no futuro, ser transferidos para a instituição. O anúncio foi feito durante reunião com o ministro da Educação Rossieli Soares, na sede do Ministério da Cultura, em Lisboa. Portugal é berço da história do Brasil. O incêndio ocorrido no Museu Nacional causou grande comoção e repercussão em nosso país. Nossa cooperação para recompor o acervo e patrimônio para o Museu Nacional será mais que um dever, ressaltou Mendes.

Ícone do modernismo, Palácio Gustavo Capanema,

no Rio de Janeiro, tem fachadas restauradas

A partir desta quinta-feira (20), quem estiver passando pela movimentada Rua Araújo Porto Alegre, na esquina com a Avenida Graça Aranha, no centro do Rio de Janeiro (RJ), vai poder se encantar com a imponência do Palácio Gustavo Capanema e entender por que ele é um ícone do Modernismo para o Brasil e para todo o mundo. Mais de 70 anos depois da inauguração do edifício, em 1946, suas fachadas inovadoras foram restauradas e serão entregues nesta tarde pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), instituição vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).

