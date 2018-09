Debate sobre Reforma Trabalhista é destaque no Nordeste

Uma jornada nacional para explicar a legislação do trabalho marca o primeiro aniversário da reforma trabalhista – lei nº 13.467/2017. O projeto, denominado Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, visa discutir, de forma isenta, os aspectos que englobam a nova lei trabalhista ao seleto grupo de operadores do Direito, que são os responsáveis pela sua aplicação cotidiana. A cidade de Natal-RN recebe o primeiro evento da região Nordeste, que acontecerá na sede da FECOMERCIO em 24 de setembro, às 14h.

As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho apresenta seminários para tratar o assunto com temas que vão do diálogo, como ferramenta da democracia, até as perspectivas jurídicas da nova lei. Como a modernização da legislação é ainda desconhecida de parte da sociedade, conferências com expoentes do campo jurídico nacional pretendem tratar o tema de forma técnica.

A Secretaria-Geral da Presidência oferece apoio institucional a este projeto jurídico idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, por se tratar de uma discussão estratégica nacional e, em última análise, pelo fato da modernização trabalhista representar importante instrumento gerador de empregos e crescimento econômico do país.

As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho acontecerão em diversas cidades nordestinas, entre elas Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Fortaleza (CE).

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br.

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA