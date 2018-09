Proxismed evolui conceito de gestão integrada para jornada de relacionamento na área da saúde

Com investimento no relacionamento omnichannel, empresa tem aprimorado experiência de mais de 15 milhões de vidas com grandes laboratórios farmacêuticos

São Paulo, setembro de 2018 – A Proxismed, empresa especializada no relacionamento de médicos e pacientes com grandes laboratórios farmacêuticos e outros setores da saúde, anuncia o seu novo posicionamento de marca. A companhia – após grande investimento em tecnologia para relacionamento omnichannel – evolui na proposta de gestão integrada de saúde para posicionar-se como o único player do setor a atuar em toda a jornada de relacionamento na área da saúde, que em geral se divide em quatro fases: diagnóstico, acesso (custos, local de tratamento, entre outros), início do tratamento e, por fim, o engajamento (continuidade ao tratamento).

“A evolução para o posicionamento da Proxismed em torno da jornada de relacionamento em saúde, e não mais como gestão integrada de saúde, tem total sinergia com o tempo em que vivemos. Hoje, com as pegadas digitais que os clientes deixam, é preciso encarar toda a trajetória, para conhecer o indivíduo, relacionar-se com ele e administrar esse laço”, explica Jimmy Cygler, CEO da Proxismed.

Por questões regulatórias, os laboratórios farmacêuticos não podem operacionalizar os seus programas de relacionamento, recorrendo aos serviços de terceiros para este fim, como é o caso da Proxismed. A companhia hoje tem em seu portfólio cerca de 15 das grandes farmacêuticas com operação no Brasil, mantendo relacionamento com seus mais de 15 milhões de clientes finais.

Além dos clientes, a Proxismed também realiza toda a gestão – por diferentes canais – com médicos, hospitais e clínicas que prescrevem medicamentos. Por meio de um programa específico, a empresa acompanha também a jornada deste público desde a fase de sintomas e diagnósticos de forma automatizada por canais digitais, além da intervenção humana, se necessária.

“O mercado farmacêutico tem regras bastante rigorosas e são negócios extremamente tradicionais. Acontece que a evolução tecnológica empoderou o cliente e nós vimos nisso uma oportunidade de contribuir com nossa rede de parceiros para entregar boas e relevantes experiências por meio de diferentes canais, o que ainda não é comum neste mercado”, afirma Ron Seagull, CXO (Chief Experience Officer) da Proxismed.

Atualmente, a plataforma de CRM Omnichannel oferecida pela Proxismed em seus diferentes produtos compreende uma visão 360º dos pacientes com interação através de e-mail marketing, SMS, redes sociais, notificação por push, canal telefônico, sites, devices, além do chat e chatbot integrado aos sites dos programas de relacionamento.

A Proxismed é referência em jornada de relacionamento em saúde por meio de produtos que compõem um Medical Call Center Omnichannel. A empresa, por meio da combinação do relacionamento físico e recursos tecnológicos, atua nos Programas de Suporte ao Paciente, de Pré-diagnóstico, de Acesso, de Início de Tratamento e de Engajamento, assim como SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), SIC (Serviços de Inteligência Científica) e eRep (relacionamento eletrônico com médicos), entre outros, para a melhor gestão da saúde.

