Hortência Marcari e empresária Chieko Aoki debatem protagonismo feminino no evento Abraços no Pátio, do Shopping Pátio Higienópolis

O Abraços no Pátio está de volta. Um evento repleto de igualdade, respeito, empatia e amor. Na semana do Dia Internacional da Não Violência abrace esta causa e venha caminhar lado a lado com este movimento mundial pela paz. Juntos no combate à discriminação de raça, gênero, cor e quaisquer outras formas.

Para debater e apresentar o testemunho de duas mulheres reconhecidas mundialmente pela sua coragem e protagonismo, o Shopping Pátio Higienópolis realiza nos dias 2 e 3 de outubro, a segunda edição do Abraços no Pátio, projeto que tem por objetivo reforçar conceitos de não violência e respeito ao próximo, e que este ano tem como foco o protagonismo da mulher em nossa sociedade. O dia da não violência é celebrado oficialmente em 2 de outubro, em homenagem ao nascimento do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, e foi instituído pela ONU – Organização das Nações Unidas em 2005, para reafirmar a “relevância universal do princípio da não violência e o desejo de garantir uma cultura de paz, tolerância, compreensão e não violência”.

A palestra/bate-papo de abertura acontece no dia 2 de outubro, às 10h, com o tema Abrace o Protagonismo e presença da empresária Chieko Aoki, fundadora da rede Blue Tree Hotels, tendo atuado – sempre em posições de liderança – em todos os continentes. Para Aoki, “as mulheres que ocupam cargos de liderança podem inspirar outras mulheres do mundo a assumirem o protagonismo de suas vidas”.

A jogadora brasileira de basquetebol Hortência Marcari protagoniza a palestra Abrace a Coragem (3 de outubro, às 10h) e apresentará seu testemunho de coragem e determinação para vencer os desafios e construir uma carreira vitoriosa mundialmente – foi a primeira brasileira a fazer parte do Hall da Fama dos Estados Unidos (2005).

Ambas as palestras são gratuitas, abertas ao público e com duração aproximada de 1h30 cada. As inscrições e reservas antecipadas de lugar devem ser feitas pelo e-mail concierge@patiohigienopolis.com.br ou pessoalmente no Serviço de Concierge do Shopping (piso Higienópolis).

Serviço:

Abraços no Pátio

Dias 2 e 3 de outubro, das 10h às 11h30, com abertura de credenciamento e da sala, às 9h, no próprio local (lotação por ordem de chegada). Shopping Pátio Higienópolis, Teatro Folha, 300 lugares (acesso pelo Piso Terraço). Palestras gratuitas.

Informações sobre o Dia Mundial da Não Violência: http://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml

