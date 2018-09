Curso da Vendrame discute elaboração de laudo de periculosidade elétrica

Ministrado pelo engenheiro elétrico Valter Lima, a capacitação do dia 27/09 permitirá formar um embasamento teórico para avaliar o enquadramento da atividade laboral

São Paulo, 21 de setembro de 2018. A avaliação da periculosidade em um ambiente laboral, onde o risco elétrico se encontra invisível, mas presente, pode gerar duvidas e interpretações equivocadas para elaboração do Laudo de Periculosidade. Para isso o entendimento das normas aplicáveis se faz necessário, evitando conclusões sem fundamentação legal e técnica.

Entendemos que o anexo 4 da NR 16 ainda possui muitos pontos a serem discutidos, entendidos e melhorados, objetivando uma interpretação correta das atividades elencadas nesta norma. Contudo, é nosso dever elaborar o documento mais fidedigno possível, sanando dúvidas, não deixando brechas para dúbias interpretações e esclarecendo situações corriqueiras que se observa no dia a dia das empresas.

Objetivos

O programa da capacitação tem como objetivo apresentar e discutir com os participantes os requisitos da norma “Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica” para que se possa formar um embasamento teórico, interpretando as várias situações existentes de forma a avaliar os riscos ocasionados nas atividades com energia elétrica.

Esta capacitação possibilita a execução/elaboração do Laudo Técnico de Periculosidade, com base legal e técnica, e evitando interpretações análogas ou de entendimento próprio, objetivando o levantamento de dados que possibilite o enquadramento ou não da atividade, dando enfoque nas medidas de controle preventivos contra choque elétrico e arco voltaico, além de todos programas de segurança aplicáveis para a garantia da execução de uma atividade segura, atendendo as normas nacionais e internacionais cabíveis.

Para saber mais deste e outros cursos acesse www.vendrame.com.br ou no telefone 11 2262-4733.