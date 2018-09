Matemática, computação ou estatística: escolha sua área e faça pós-graduação na USP em São Carlos

ICMC está com inscrições abertas em três programas de pós-graduação

Quem sonha fazer mestrado, doutorado ou doutorado direto na melhor universidade do Brasil nas áreas de matemática, computação ou estatística pode se inscrever nos processos seletivos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para ler os editais dos três programas de pós-graduação do Instituto que estão com inscrições abertas, ficar sabendo quais são os prazos para inscrição e como funcionará as etapas da seleção de cada um, basta acessar este link: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ingresso . Os selecionados ingressam nos programas no primeiro semestre de 2019.

A oportunidade de conciliar a escolha por uma universidade de alto padrão, classificada como a melhor da América Latina em vários rankings, com uma ótima qualidade de vida tem atraído cada vez mais estudantes para a USP, em São Carlos. Entre as vantagens que os estudantes destacam está o fato de conseguirem morar perto da Universidade, gastando pouco tempo nos deslocamentos; poderem ser orientados por uma equipe de professores altamente qualificados, que atuam em 31 diferentes grupos de pesquisa; e, ainda, contar com uma infraestrutura capaz de suprir todas as necessidades de um pós-graduando.

Matemática – Um ambiente excitante para discutir e aprender matemática. É assim que o professor Daniel Smania define o ICMC. O Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) do Instituto é um dos melhores da área no país, sendo reconhecido com nota máxima (7) na última avaliação trienal realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“A tradição e qualidade do programa abre, ainda, oportunidades para bolsas, financiamentos, parcerias e intercâmbios, o que contribui para a formação de nossos alunos”, explica Smania, que coordena PPG-Mat. “O custo de vida é menor do que nas grandes cidades, então, as bolsas podem ser melhor aproveitadas. E o campus pequeno e convidativo ajuda muito na integração dos alunos”, completa Smania.

As inscrições para mestrado e doutorado no PPG-Mat estão abertas até dia 25 de outubro. Saiba mais acessando este link: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso.

Computação – Em 2017, o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC) do ICMC também recebeu a nota máxima (7) na avaliação quadrienal realizada pela Capes. “A nota 7 é atribuída apenas a programas que têm excelência internacional, ou seja, que são equivalentes aos oferecidos pelas melhores universidades do mundo”, explica o professor Adenilso Simão, que coordena o Programa.

Em todo Brasil, existem hoje 77 programas de pós-graduação na área de computação e apenas sete deles receberam a nota máxima da Capes. “Os doutores que se formam no ICMC têm atuado na criação de diversos outros programas de pós-graduação no Brasil e na América Latina”, completa o professor.

As inscrições para ingressar no PPG-CCMC estão abertas: quem deseja fazer doutorado ou doutorado direto deve se inscrever até 27 de setembro; já aqueles que pretender entrar no mestrado têm até dia 24 de outubro para efetuar a inscrição. Saiba mais acessando este link: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso.

Estatística – O Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) é resultado de uma parceria entre o ICMC e o Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O principal objetivo do PIPGEs é a formação de pesquisadores com atuação direta na modelagem, descrição e estimação de fenômenos aleatórios, assim como na sua aplicação na indústria e em áreas como medicina e biologia, dentre outras.

As inscrições para ingressar no mestrado e no doutorado do PIPGES podem ser realizadas até dia 29 de novembro. Já as inscrições para o doutorado direto começam na segunda-feira, 24 de setembro, e também se estendem até 29 de novembro. Saiba mais acessando este link: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/pipges/ingresso.

Outros programas – Além desses programas, o ICMC oferece dois mestrados profissionais: o Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI) e o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat), oferecido em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

Este ano o Instituto criou, ainda, um novo curso de pós-graduação a distância para formar especialistas em computação aplicada à educação. Qualquer pessoa com formação universitária pode se inscrever nessa iniciativa, já que não é necessário possuir conhecimento prévio na área de computação e programação.

Texto: Assessoria de comunicação do ICMC/USP Foto: Nilton Júnior/ArtyPhotos

Mais informações

Serviço de Pós-Graduação do ICMC: (16) 3373.9638

E-mail: posgrad@icmc.usp.br