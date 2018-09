AUTOMOBILISMO: Filho de Schumacher vence quarta seguida e assume liderança da F3 Europeia

22 SET 2018 – Por FolhaPress – 16h:20 – Correio do Estado

Filho do maior campeão de F-1, Mick Schumacher está se destacando na F3 Europeia. Neste sábado (22), o jovem piloto venceu a primeira corrida da rodada tripla realizada em Spielberg, na Áustria, e alcançou a liderança do torneio.

Aos 19 anos, o filho de Michael Schumacher, heptacampeão de F1, principal categoria do automobilismo, chegou a quarta vitória consecutiva na temporada com a deste sábado. Agora, ele tem 18 pontos de vantagem para Dan Ticktum, segundo colocado. Neste domingo (23), acontecem as outras baterias da etapa, e Mick já tem as duas pole positions.

Mick Schumacher não teve muitas dificuldades para faturar a disputa, que contou com a pista molhada. Saindo como pole, ele conteve as investidas do companheiro de equipe Robert Shwartzman e cruzou a linha de chegada antes dos adversários.

Recentemente, o chefe da Ferrari, Maurizio Arrivabene, disse que a equipe tem portas abertas para o filho de Michael Schumacher.