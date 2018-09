Em comemoração ao “Dia da Árvore” servidores do TCE-MS ganham mudas de espécies do Cerrado

Ipês, aroeiras, jacarandás, pindós, flamboyants, foram algumas das espécies do cerrado brasileiro oferecido aos servidores pela Corte de Contas em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nacionalmente, sexta-feira, 21 de setembro. A ação faz parte do Programa “TCE Sustentável” e reafirma o compromisso do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul com a preservação ambiental de um Estado que possui grandes riquezas, como o Pantanal, maior planície inundada do planeta o Aquífero Guarani, principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul e a cidade de Bonito, sendo reconhecido mundialmente como o melhor destino de turismo responsável.

O presidente do TCE-MS, Conselheiro Waldir Neves, ressaltou que a conscientização a respeito da preservação das árvores, bem tão valioso da natureza, está dentro dos compromissos ambientais firmados pela Corte de Contas por meio do programa TCE Sustentável. “Para comemorar a data os servidores ganharam mil mudas de espécies do nosso ecossistema, o cerrado e ainda sacolas ecológicas para serem utilizadas nos carros”. O presidente da Corte ainda lembrou: “Além desta ação de sustentabilidade e de tantas outras que já desenvolvemos e colocamos em prática, aqui no TCE-MS, muitas outras estão previstas ainda para este ano”, finalizou.

TCE Sustentável

Entre as diversas ações realizadas pelo Tribunal de Contas em favor da sustentabilidade, merece destaque o Programa de Resíduos Sólidos, uma iniciativa inédita e referência nacional, proposta para resolver o problema do lixo urbano em todos os municípios do Estado. A radiografia feita pelo programa identificou que 80% do lixo produzido em Mato Grosso do Sul era descartado a céu aberto, sendo que em 2017, com o programa de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos, 26 municípios do Estado decretaram o fim dos lixões a céu aberto, uma evolução acima de 50% em relação ao ano de 2016.

Dentro do Programa TCE Sustentável, destacam-se outras ações, como a substituição das lâmpadas frias por lâmpadas de led, o que gerou uma economia de 30% no consumo de energia entre os anos de 2015/2016 no Tribunal de Contas do MS. A instalação de válvulas redutoras de pressão nas torneiras dos banheiros soma mensalmente uma economia de 65,38% na utilização da água na Corte de Contas. O plantio de mudas de árvores no jardim e no estacionamento do TCE-MS foi outra ação divulgada que proporcionou diversos benefícios como, por exemplo, a proteção aos veículos que ficavam expostos ao sol e que ocasionava uma temperatura interna de até 70ºC.

Outras medidas de sustentabilidade aplicadas no dia a dia da Corte de Contas do MS, estão as campanhas de coleta de pilhas e baterias de celulares, a utilização, de copos reutilizáveis de água pelos servidores que substituem anualmente o consumo de 2 milhões de copos descartáveis, e ainda, o uso sustentável de papel toalha nos banheiros.

Em junho deste ano (2018), na semana em que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente o TCE-MS concretizou mais uma ação de incentivo as boas práticas sustentáveis, a substituição do uso de copos descartáveis de café por uma caneca reutilizável, feita de fibra de coco passou a ser utilizada, também, por todos os servidores, prática essa, que livra o meio ambiente de 547 mil copinhos descartáveis.

As ações que, também, ganharam destaques foram as “tags” colocadas em todos os computadores dos departamentos que compõem a Corte de Contas, com a finalidade de auxiliar aos servidores para o uso correto dos monitores. Outra importante ação foi o incentivo dado pela Corte para que os servidores trabalhem com as persianas abertas, aumentando a incidência de luz solar no interior dos ambientes.

Além do curso de Educação a Distância (EAD) oferecido pelo TCE-MS por meio da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), com o tema, “O papel do Tribunal de Contas na defesa do meio ambiente”, ministrado pela servidora da Corte de Contas e Doutora em Direito das Relações Sociais, Rosana Bertucci.

Olga Mongenot

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/5108/em-comemoracao-ao-dia-da-arvore-servidores-do-tce-ms-ganham-mudas-de-especies-do-cerrado