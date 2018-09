Cultura, música, cerveja artesanal e novidades unem universo da bike em São Paulo

Bike & Party Experience 2 será realizado na H.Bike, no Brooklin, e terá debate com feras da bike, um mini-festival gastronômico e a Fora da Caixa, com suas meias que contam história

São Paulo (SP) – Um evento vai reunir, neste sábado (22), cultura, música, cerveja artesanal e algumas novidades no mercado para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o lifestyle do universo das bicicletas, justamente na comemoração do “Dia Mundial Sem Carro”. O Bike & Party Experience 2 será realizado a partir de 14 horas na H.Bike, espaço amplo que conta com oficina de restauração de bicicletas no Brooklin (Rua Pensilvânia, 1355), em São Paulo. A entrada é gratuita.

O evento terá exposição de bicicletas clássicas e vintage, doação de livros para o projeto Bicicloteca e peças de bike usadas para a Oficina Comunitária ciclocapivara e um mini-festival gastronômico, com cervejas artesanais Birraz Cervejas Especiais, incluindo o chopp Hop Lager, e comes e bebes por Dus Sua Vida Mais Doce.

Para falar sobre cultura e lifestyle, uma mesa redonda terá Luciano KDra Lancellotti, um dos pioneiros do Mountain Bike no País, George Panara, do Mundo Bici, Paulo Nenê Peres, da NESS bikes, e Edu Ramires, primeiro brasileiro campeão mundial de Mountain Bike. O bate-papo começa às 17h.

“É uma oportunidade para o pessoal da bike se reunir e o pessoal que não conhece tanto esse universo ter contato com a cultura da bike”, diz João Magalhães, um dos organizadores do Bike & Party.

A Fora da Caixa meias também estará no evento, mostrando seu conceito de meias que contam histórias. Quatro modelos falam do universo das bikes: a altos e baixos lembra as trilhas de mountain bike, a infinito fala de energia renovável e das correntes das bicicletas, a evolução mostra como chegamos até a bike atual e a perrengues é uma brincadeira com um pneu furado.

As meias Fora da Caixa estão à venda no endereço www.foradacaixameias.com.br

