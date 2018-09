Cidade Empreendedora é lançado oficialmente em Bodoquena

O Sebrae/MS e a Prefeitura de Bodoquena lançaram oficialmente à população na noite desta quinta-feira (20), em evento na Câmara Municipal, o Cidade Empreendedora , elaborado pela instituição de apoio aos pequenos negócios, e realizado em conjunto com a administração pública municipal, com foco em melhorar eixos estratégicos da economia local. O programa segue até o final de 2019 e está dividido em oito pontos chave que visam acelerar o desenvolvimento: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial. Para Lejania Ribeiro, Secretária de Turismo de Bodoquena, é necessário que a população seja um multiplicador das ações que acontecerão no município. “Espero que essa iniciativa seja um divisor de águas para cada um dos cidadãos daqui”. “Queremos que todos façam a seguinte reflexão: o que eu, enquanto cidadão, estou fazendo para ser protagonista do desenvolvimento do meu município?”, complementa Vanessa Leite, gerente do Sebrae na região Oeste de Mato Grosso do Sul. O evento de lançamento do programa contou com a palestra “Cidades Inteligentes, Humanas & Criativas”, realizada por Cláudio Nascimento, vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Segundo ele, existem diversas possibilidades de fazer diferente para mudar a realidade de pequenos municípios brasileiros; e antes de analisar o ideal a se fazer, deve-se trabalhar o que é funcional e mais fácil de ser praticado no momento para gerar transformações. “Isso que está acontecendo aqui é o começo de uma cidade inteligente: uma reunião para pensar o futuro dela, envolvendo não só entidades públicas, já que os mandatos têm prazo de validade, mas chamando a população para discutir um norteador do desenvolvimento, com a identidade da terra e dos cidadãos”, destaca.