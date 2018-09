Reinaldo anuncia recurso de R$ 980 mil para reforma de hospital em Bodoquena

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, anunciou recurso de R$ 980 mil para reforma prevista no hospital público de Bodoquena. A declaração foi feita na manhã deste sábado (22), durante reunião de campanha, em que participou o prefeito da cidade Kazuo Horii e outros candidatos apoiadores.

“Estamos liberando 980 mil para a reforma do hospital municipal de Bodoquena, que é uma obra importante e deve passar por reformulação”, afirmou enquanto era aplaudido pela população.

O candidato à reeleição ao governo também destacou o empenho que tem feito na atual gestão. “A gente está muito presente em Bodoquena, com investimentos, com obras importantes. A rua do hospital vai ser pavimentada. Temos também que melhorar o acesso ao hospital. Mais uma obra realizada com recursos do Estado”, enfatizou.

“Aqui nós fizemos casas, vamos fazer captação de água para quando chover tirar a água da cidade, fazer esgotamento, lote urbanizado. Estou dando ordem de serviço para a tão sonhada pavimentação da Serra das Três Cruzes. A empresa foi contratada, o dinheiro está na conta e nós vamos fazer a obra que vai resolver o problema de muitos ali da região”, citou anunciando novo investimento. A obra em questão trata-se do asfaltamento de 1.574,243 metros de extensão. Investimento de mais de R$ 5 milhões.

Também durante a reunião na cidade, Reinaldo lembrou da crise econômica histórica que assolou o país. “O Brasil mergulhou em sua pior crise nós iniciamos o governo em 2015 junto com essa crise. Vinte estados dos 27 não deram conta nem de pagar folha de pessoal, sendo que o pagamento é obrigação. Nós aqui, com medidas duras e atitudes, seguramos o Mato Grosso do Sul como um dos estados que nesses anos da crise mais desenvolveu. Realizamos 1.400 obras, tivemos mais de R$ 5 bilhões em investimentos. Construímos mais pontes de concreto em três anos e nove meses do que tudo que tinha sido construído em 40 anos da divisão do Estado. Mostrando que tivemos capacidade de criar um programa de desenvolvimento”, finaliza.

A agenda do candidato em Bodoquena encerrou com uma caminhada junto aos agricultores da cidade.

