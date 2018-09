Agenda Henrique Meirelles

24 de setembro, segunda-feira 08:00 – Entrevista ao Programa Diógenes Rádio 96 FM – Rua Deodoro da Fonseca, 250 – Petrópolis – Natal 09:00 – Entrevista coletiva de imprensa – Câmara dos Dirigentes Lojistas – Rua Ceará-Mirim, 322 – Tirol – Natal 09:30 – Reunião com empresários da Câmara dos Dirigentes Lojistas – Rua Ceará-Mirim, 322 – Tirol – Natal 10:30 – Caminhada no bairro do Alecrim – Praça Gentil Ferreira – Alecrim – Natal 13:30 – Entrevista à TV Ponta Negra – Rua Presidente Quaresma, 997 – Alecrim – Natal 14:30 – Visita à Liga Norte-Riograndense contra o Câncer – Av. Miguel Castro, 1355 – Lagoa Nova – Natal 20:00 – Encontro com lideranças e dirigentes do MDB da Bahia – Fiesta Bahia Hotel – Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 – Pituba – Salvador *Não há previsão de compromissos públicos no sábado e no domingo AVISO: Caros, para adiantar a organização da cobertura de 7 de outubro, seguem as informações sobre o local de votação de Henrique Meirelles: Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996

Zona 1 – Seção 207

São Paulo – SP Informações de apoio: Meirelles apresenta propostas para diminuir desigualdade entre homens e mulheres Em encontro com mulheres na sede do MDB, em São Paulo, nesta sexta-feira (21), Henrique Meirelles falou sobre as políticas públicas que implantará para acabar com a desigualdade e melhorar a vida das mulheres no Brasil. O candidato afirmou que seu governo, caso eleito, exigirá a aplicação da lei que assegura salários iguais para homens e mulheres. Meirelles diz que proposta de Bolsonaro de voltar com a CPMF é equivocada Henrique Meirelles disse na noite desta quinta-feira (20) que o extinto imposto CPMF, proposto pelo programa econômico de Jair Bolsonaro, é um equívoco. A declaração foi dada em coletiva de imprensa na chegada ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida na quinta-feira. Meirelles afirmou que a CPMF, cobrança que incidia sobre movimentações bancárias, é um imposto que já foi aplicado no Brasil e não deu certo. Segundo ele, a tarifa pune apenas os mais pobres e é ineficiente porque encarece a produção. Em debate na TV Aparecida, Henrique Meirelles faz duras críticas ao governo Dilma No debate realizado pela TV Aparecida nesta quinta-feira (20), o candidato do MDB à presidência da república, Henrique Meirelles, respondeu a críticas do candidato do PT Fernando Haddad sobre sua trajetória. Haddad questionou a atuação de Meirelles no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2017. O candidato do MDB rebateu as críticas, e afirmou que a crise foi resultado da política econômica do governo Dilma. “Quando a Dilma assumiu e aplicou aí sim o programa do PT com vontade, o Brasil entrou na maior recessão da história”, lembrou Meirelles.