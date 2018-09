Como votar nas Eleições gerais brasileiras, 2018

As Eleições 2018 serão realizadas no dia 7 de outubro e, nos locais em que houver segundo turno, no dia 28 do mesmo mês. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.

Quais documentos preciso levar para votar? Como votar na urna eletrônica? Qual o horário da votação? Como consultar o local de votação? Como é o voto em trânsito? Como faço para justificar ausência às eleições? Qual é o valor da multa para quem não votar e não justificar? Qual a diferença entre voto em branco e voto nulo?