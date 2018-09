Cerca de 400 pessoas prestigiam lançamento da campanha de Eduardo Rocha em Água Clara

Uma festa marcante, com muitos fogos, animação, autoridades e população em geral empolgada. Assim foi o lançamento da campanha do deputado estadual Eduardo Rocha, no município de Água Clara, na noite desta quinta-feira (20).

O evento reuniu cerca de 400 pessoas que demonstraram total apoio a reeleição de Eduardo Rocha, que busca seu terceiro mandato. Na ocasião, o parlamentar destacou seu carinho por esta cidade e sua vontade de permanecer na Assembleia Legislativa para continuar ajudando levar melhorias para a região.

Eduardo Rocha agradeceu a receptividade na cidade e elogiou a administração do prefeito Tupete, a quem agradeceu o apoio. Quem também marcou presença no ato, foi à candidata a vice-governadora, Tânia Garib. Ela compõe a chapa de Junior Mochi, candidato ao governo, apoiado por Rocha, como também o candidato a deputado federal Idevaldo Claudino.

Entre as autoridades presentes, também estava à senadora Simone Tebet, os vereadores do município, Elizeu Pereira e Simone Xucra, assim como o secretário de Saúde de Água Clara, Rondiney Ribeiro, a primeira-dama Célia Batista e o assessor Gabriel, o presidente da APAE do município, Humberto e a vice Jurema, o suplente de vereador Du Boiadeiro, entre outros.