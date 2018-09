Indeed: 8 vagas abertas para tres lagoas-MS

Vendedor Peças COMERCIO DE VEÍCULOS – Três Lagoas, MS R$ 1,200 – R$ 2,500 por mês Vendedor de Peças, atendimento balcão clientes externos, prospecção de novos clientes.. atingimento das metas do departamento.. Tipo de vaga: Tempo Integral,… Candidate-se via Indeed – grátis! 21/set

VENDEDOR VEICULOS COMERCIO DE VEÍCULOS – Três Lagoas, MS Vendas à clientes fluxo de loja, prospecção de novos clientes, busca por atingimento dos objetivos, e bom atendimento fidelizando os clientes. Tipo de vaga:… Candidate-se via Indeed – grátis! 21/set

Atendente Manobrista Base Consultoria – Três Lagoas, MS R$ 1,050 – R$ 1,051 por mês Noções básicas em informática, CNH B e vivência com atendimento. Carteira de motorista (Obrigatório). Atendimento ao cliente, elaboração de check list na… Candidate-se via Indeed – grátis! 20/set

VENDEDOR (TEMPORARIO) Magazine Luiza 1.940 avaliações – Três Lagoas, MS Atuar na arrumação e organização dos setores e limpeza dos produtos e expositores; Atingir metas de vendas, margem, serviços financeiros e telemarketing,… 18/set

ASSISTENTE DE VENDAS JÚNIOR Magazine Luiza 1.940 avaliações – Três Lagoas, MS Fazer a arrumação e manutenção da limpeza do depósito da loja; Contribuir com a venda de serviços, telemarketing, arquivamento de documentos e demais atividades… 18/set

Gerente de Loja FIT RH Consulting – Três Lagoas, MS R$ 3,000 – R$ 4,000 por mês CNH – B. Assegurar os cumprimentos dos procedimentos operacionais da loja, abrangendo todas as atividades relacionadas ao atendimento ao cliente, organização… Candidate-se via Indeed – grátis! 17/set

Estágio em Química AkzoNobel 1.117 avaliações – Três Lagoas, MS Candidato deverá possuir previsão de término do curso entre Dezembro/2020 e Dezembro/2021; Formação anterior em curso Técnico em Química será um diferencial…. 21/set