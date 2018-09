Pedro Chaves relata projeto para criação de Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário

O senador Pedro Chaves (PRB-MS) assumiu, nesta semana, como relator revisor da Medida Provisória 845/2018, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. A proposta é de grande relevância para o Brasil no sentido de ampliar o emprego do modal ferroviário, fomentando investimentos, a modernização da produção agrícola e o aumento da competitividade no exterior.

Como relator revisor da proposta, Pedro Chaves recebeu em seu gabinete em Brasília o secretário de articulação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, Marco Aurélio de Barcelos Silva, e o secretário de coordenação de projetos, Tarcísio de Freitas.

“O projeto é importante para tornar o mercado interno ainda mais competitivo, assim como o as relações externas. O transporte ferroviário é fundamental para o desenvolvimento do Brasil”, comentou Pedro Chaves.

Ainda em reunião, eles discutiram também a proposta de construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), que envolve uma eficiente logística ferroviária que possibilitará o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste para importantes portos brasileiros, acessados a partir da Ferrovia Norte- Sul, bem como o acesso à malha ferroviária nacional. A medida segue para discussão no Senado.

Carla Eleonora Sguissardi

Assessora Parlamentar