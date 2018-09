Projeto Caravana chega a Lábrea (AM) e atenderá 3 mil jovens, de terça (25) a quinta-feira (27)

A boxeadora e medalhista olímpica Adriana Araújo estará presente e participará das atividades com os estudantes

São Paulo (SP) – O Projeto Caravana chega em Lábrea, no Amazonas. De terça (25) a quinta-feira (27), cerca de 3 mil crianças e jovens de escolas públicas do município, incluindo as crianças indígenas da Escola Municipal Francisca Mendes, poderão vivenciar diversas atividades esportivas educacionais. O projeto é realizado pelo Instituto Esporte & Educação (IEE), UNICEF e Instituto Mpumalanga, com parceria da ESPN e DISNEY.

A abertura oficial do evento será na segunda-feira (24), a partir das 18h30, no palco da Orla de Lábrea, onde será montada a Arena da Caravana, com três tendas e oito miniestações esportivas (vôlei, futebol, basquete, tênis, lutas, oficinas do esporte, slackline e modalidades tradicionais indígenas) no espaço especialmente montado pelas Caravanas.

E uma grande campeã do esporte já confirmou presença em Lábrea: a boxeadora Adriana Araújo, primeira e única brasileira a conquistar uma medalha olímpica no boxe feminino, em Londres 2012. Adriana já participou outras vezes da Caravana e acredita que “é necessário aumentar as atividades esportivas nas escolas, pois isso é essencial no desenvolvimento da criança”. A atleta vai brincar com as crianças na Arena e terá a companhia do ex-atleta do basquete brasileiro, Carlos Eduardo da Costa Prado, o Cacau, campeão sul-americano da modalidade e atualmente técnico do time de basquete do município.

Além das atividades de esporte educacional oferecidas para as crianças e jovens, a Caravana do Esporte também proporciona aos gestores e professores de escolas públicas e lideranças indígenas do município atendido, a possibilidade de participar das formações com a metodologia “Esporte Educacional”, desenvolvida pelo Instituto Esporte & Educação, que tem como objetivo potencializar a prática pedagógica nas escolas.

Adriana Saldanha, fundadora do Instituto Mpumalanga, afirma que “a realização dos projetos na região do Médio Rio Purus, com forte presença de diferentes povos indígenas, com línguas e culturas que precisam ser valorizadas e preservadas, permite uma importantíssima troca de experiências com os povos originários, cujos saberes em muito contribuem para o entendimento da natureza e das raízes do povo brasileiro”.

Na quinta-feira (27), será realizada a entrega da “Quadra Itaú”, para uma das escolas públicas do município, escolhida pelo Secretário de Educação. Essa ação da Caravana do Esporte, realizada em parceria com o patrocinador Itaú, tem como objetivo contribuir com a prática do Esporte para Todos pelos municípios por onde o projeto passa, a doação é feita para escolas que dispõem de poucos espaços estruturados para a prática de esporte.

Sobre os projetos – Mais de três milhões de crianças e adolescentes já foram atendidas indiretamente pela Caravana do Esporte e pela Caravana das Artes, desde 2005. Mais de 50 mil professores e educadores foram capacitados dentro das metodologias Esporte Educacional e Viva com Arte, nos onze anos dos projetos. São projetos de responsabilidade social da ESPN e da DISNEY, em parceria com o UNICEF, com o Instituto Mpumalanga, e com o Instituto Esporte & Educação (IEE).

A CARAVANA DO ESPORTE tem o objetivo de subsidiar uma política pública voltada para o esporte a fim de garantir o direito de crianças e jovens praticarem esportes com inclusão e em ambientes livres de violência, fazendo uso de tecnologia desenvolvida que se apoia na prática esportiva com materiais de baixo custo, adaptados em tamanhos e pesos para crianças e jovens. O projeto conta com o patrocínio do Itaú, da Rede, EDP, Grupo Kroton / Unopar, Verde Asset, Johnson e Johnson e Semp TCL, via Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte/Governo Federal.

A CARAVANA DAS ARTES promove oficinas de formação de educadores dentro da metodologia “Viva com Arte” e oficinas de liderança juvenil em literatura e em comunicação. Tem os patrocínios da Rede, EDP, OTIS, Boticário, QuantiQ e Elsys, via Lei Rouanet do Ministerio da Cultura/ Governo Federal.

Sobre o Instituto Esporte & Educação – O Instituto Esporte & Educação (IEE) foi criado em 2001, já atendeu a 3,1 milhões de crianças e jovens em todo o Brasil e contribuiu para a formação de mais de 40 mil professores.

Dentre os parceiros do IEE estão Itaú, Rede, Petrobras, NIKE, Nestlé, EDP, Instituto EDP, Banco Votorantim, Votorantim Energia, Bayer Crop Science, Cielo, Ultra, Motorola, Grupo Kroton, Aché, Isa CTEEP, IBM, Mercado Livre, Verde Asset Management, Novelis, Roche, WestRock, Deutsche Bank, Johnson&Johnson, SEMP TCL, Bank Of America, Quantic, BTG Pactual, Correcta, Trench Rossi e Watanabe Advogados, Bridgestone, Bloomberg, Xerox e Mentos.

A Caravana chega a Lábrea na segunda-feira (Fabio Cerati)



De terça a quinta-feira, muito esporte e cultura para as crianças (Divulgação)



Mais de 3 mil crianças e jovens serão atendidas pelo projeto (Divulgação)



A boxeadora Adriana Araújo já confirmou presença (Extra)



