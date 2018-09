Maior rede farmácias de manipulação do Brasil participa do XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional

Rede A Fórmula, atualmente com 78 operações abertas em todo o país, expôs no Centro de Convenções Frei Caneca

De acordo com Bruno Costa, gestor executivo da rede A Fórmula, o principal diferencial da empresa é a capacidade técnica de gerar materiais exclusivos voltados à atualização do mercado, inclusive com ferramentas digitais, como o app MaisFórmulas, voltado ao público Prescritor. “Temos como principal foco o conceito TOP (tradição, originalidade e pioneirismo) e o Congresso foi mais uma oportunidade de mostrarmos isso”, afirma.

Com 78 unidades em operação pelo país, A Fórmula Farmácia possui modernos laboratórios e mais de 4 mil substâncias disponíveis para prescrição, além de uma linha de produtos de marca própria.