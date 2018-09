Google traz novidades para ajudar eleitores

(Imagens aqui)

O Google lançou uma série de ferramentas e soluções para ajudar os eleitores na jornada para conhecer os candidatos e tomar decisões informadas na hora de votar.

O site Google Eleições 2018 combina a base de dados pública do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os mais de 27 mil candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, e os organiza em um só lugar. Para todos os cargos, é possível filtrar a busca por gênero, estado e partido, além de poder procurar diretamente a legenda ou o nome do candidato. Na parte dos presidenciáveis, também é possível escolher entre aprofundar sua pesquisa por meio da Busca, se atualizar sobre cada candidato no Google Notícias, ver entrevistas disponíveis no YouTube, analisar o interesse de busca e os estados nos quais cada presidenciável é mais procurado por meio do Google Trends.

A partir de hoje, também, quem fizer uma pesquisa simples no Google sobre um dos 8.500 candidatos a presidente, senador e deputado federal encontrará Painéis do Conhecimento, aquelas “caixinhas” que ficam em destaque na Busca, com informações importantes como: partido, idade, cargo para o qual está concorrendo, dados familiares e histórico profissional. É a primeira vez que fazemos isso com tantos políticos em uma eleição nacional.

Ainda é possível acompanhar as últimas notícias e atualizações sobre os candidatos, eleições estaduais e temas relacionados em uma seção dedicada do Google Notícias. O aplicativo traz notificações avisando sobre os próximos debates eleitorais e permite até mesmo assistí-los ao vivo via streaming. Também traz as publicações dos próprios candidatos e do TSE diretamente na plataforma.

Veja o material completo sobre as novas ferramentas e soluções do Google para as Eleições aqui.