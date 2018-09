Mulher tenta entrar na Máxima com 20 chips e carregador nas partes íntimas

Ela foi flagrada durante procedimento de revista de visitantes

23 SET 2018 – Por IZABELA JORNADA – 15h:54 – Correio do Estado

Mulher de 44 anos é flagrada tentando entrar na Máxima de Campo Grande com carregador de celular e 20 chips escondidos nas partes íntimas. Ela foi surpreendida durante revista de visita feita por agente penitenciária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi visitar seu companheiro que está preso no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande e, no momento da revista, foi pega com os 20 chips de celulares da operadora Claro e um carregador. Os objetos estavam em um pacote vedado, escondidos nas partes íntimas da mulher.

Ao ser indagada pela agente, a mulher disse que não poderia revelar o destino dos chips e do carregador.

Ela foi revistada na manhã do último sábado (22), aproximadamente às 10h.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro caracterizado como favorecimento real, quando ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar.