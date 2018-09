Descarga elétrica mata 50 bovinos da raça Angus em propriedade rural

Animais estavam em fase de engorda e prejuízo pode chegar a R$ 100 mil

23 SET 2018 – Por ALINE OLIVEIRA – 15h:47 – Correio do Estado

Cerca de 50 animais da raça Angus, criados no sistema de confinamento em uma propriedade rural da região, foram vítimas de descarga elétrica, em razão das fortes chuvas registradas no município.

Conforme apuração do site Perfil News, a empresa agropecuária não confirmou o número de animais mais mortos, mas, a estimativa é de que o prejuízo some R$ 100 mil reais, visto que as reses já estavam em fase de terminação (engorda).

Outra informação divulgada é de que o local possui proteção contra raios, no entanto, não foi suficiente para evitar a descarga acontecida no local onde os bovinos se alimentavam.

Diante do fato, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS (Iagro/MS) foi acionada para recolher e dar destinação à carcaça dos animais que não podem ser aproveitados para alimentação.

*Com informações do Perfil News